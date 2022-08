Colombia klar for å lansere digital valuta

Colombia er et fantastisk land. Jeg flyttet til Medellín, den nest største byen, i år – og jeg kan virkelig ikke si nok gode ting om den.

Været er perfekt. Folket er vennlige og alltid så tålmodige med mine dårlige forsøk på å lære spansk. Og de fjellene….

I dag har det imidlertid sirkulert nyheter som er bekymringsfulle.

Sentralbanken utstedte digital valuta

Luis Carlos Reyes, sjefen for de colombianske skatte- og tollmyndighetene, kunngjorde at Colombia er klar til å lage en digital valuta for å tøyle økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse.

Etter alt å dømme sliter Colombia med å forfølge skatteunndragelse. Mens Medellín har etablert seg som et teknologisenter de siste årene, er kontanter fortsatt det dominerende byttemiddelet rundt om i landet. Reyes anslår at skatteunndragelse tilsvarer mellom 6% og 8% av BNP årlig.

«Det tilsvarer seks eller åtte skattereformer som har blitt gjort i landet, med hvilke maksimalt 1% eller 1,5% av BNP oppnås,» sa Reyes i et intervju.

Punchline fulgte kort tid etter – «Dette er viktig for å forbedre sporbarheten av betalinger gjort i økonomien».

Autoritær

Og der ligger problemet med sentralbankutstedte digitale valutaer (CBDC-er). Det potensielle resultatet her er svært dystopisk, med regjeringen i stand til å spore hva innbyggerne bruker pengene sine på, hva deres nettoverdi er og hvor de bruker dem – i tillegg til å ha muligheten til å fryse kontoer etter eget ønske.

Jada, det er fordeler som at skatteinnkrevingen øker, med tilsvarende vekstfordeler. Men til hvilken pris? Det er skremmende å overlate den mengden makt til regjeringer – og jeg tror ikke du trenger å være en ekstrem libertarianer for å være enig i det.

Nytt regime

Dette kommer selvfølgelig etter betydningsfulle valgresultatet i juni, da Gustavo Petro ble den første venstreorienterte lederen i colombiansk historie. Den tidligere geriljakjemperen vant den andre valgomgangen med en andel på 50,35 %, og fortsatte den siste trenden i Latin-Amerika med venstreorienterte seire.

Økonomisk overhaling kan være nødvendig siden Colombia, i likhet med mange land, sliter midt i det nåværende makromiljøet, men et drastisk grep for å lansere en CBDC føles uvis, ekstrem og potensielt katastrofal avhengig av hvordan det utføres.