Comp eller Yearn Finance, hvilken er et bedre kjøp?

Disse to DeFi-prosjektene kan gå parabolsk i 2022

Viktige punkter:

Både Comp og Yearn er i det raskt voksende DeFi-markedet.

Comp har et større økosystem og dermed mer potensial.

Yearn har fordelen av lavt tilbud.

Compound er et Ethereum-token som muliggjør fellesskapsstyring av Compounds-protokollen. Systemet lar brukere levere og låne tokens til variabel rente, med innehavere som har det siste ordet om endringer de ønsker introdusert gjennom at deres delegatrepresentanter stemmer tilsvarende når det er nødvendig. Dette gir dem makt over hvordan ting skal gå i forhold til ikke bare hva som skjer nå, men også fremtidig utvikling.

Yearn finance (YFI) er et symbol som driver Yearn Finance Platformen, som søker å generere høy avkastning for investorer ved å flytte midler mellom desentraliserte finansøkosystemer. Den fungerer gjennom optimalisert avkastning på eksisterende investeringer gjennom avkastningsoptimaliseringsalgoritmer som brukes i bank- eller forsikringssektoren.

Hvilken er et bedre kjøp?

Både Compound og Yearn Finance er gode investeringer. De er begge rettet mot det raskt voksende DeFi-markedet. Dessuten handles begge med en enorm rabatt for øyeblikket.

Men på et rent komparativt grunnlag fremstår COMP som et bedre kjøp. Det er fordi det er et av de eldre DeFi-prosjektene på markedet. Dette betyr at når markedet snur, kan mer penger strømme inn i den mest lønnsomme kryptovalutaen.

Compound har også et mye større økosystem, noe som betyr at det sannsynligvis vil ha mer organisk vekst i 2022 og utover.

Når det er sagt, er Yearn også et ganske godt kjøp. En av faktorene som sannsynligvis vil spille i Yearns favør er det lave tilbudet. Dette kan føre til at det registrerer parabolske gevinster på svært kort tid når det bredere markedet blir bullish.

Med Bitcoin som nå viser tegn til bunn, har disse to kryptovalutaene svært store sjanser for eksponentielle gevinster.