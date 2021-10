Låneprotokollen ble utsatt for et sikkerhetsbrudd som påvirket distribusjonen av COMP-tokens utløst av en annen patch fra sent i september

Compound Finance, en av de store aktørene innen DeFi-industrien, har annonsert at de vil lansere en oppdatering som skal fikse problemet som førte til at brukere ved en feil mottok COMP-tokens verdt flere millioner dollar, oppdateringen trer i kraft lørdag 9. september.

Dette kommer etter at et forslag om å korrigere sårbarheten i nettverket ble vedtatt ved avstemning den 7. oktober. I følge Compound Labs sitt team har Compound-miljøet bidratt med totalt 1 037 107 COMP-tokens i for utføringen av Proposal 64, oppgraderingen som skal korrigere feilen.

Den enstemmige avstemningen gjør at Compound Labs kan gå videre til neste steg, og forsikret brukerne om at de vil få en ‘normal’ token-distribusjon straks oppgraderingen har blitt iverksatt.

«For majoriteten av brukerne vil COMP-distribusjonen være tilbake til normalt etter oppgraderingen,» oppga protokollen i en tweet.

Likevel vil brukere som ble berørt av feilen som fulgte Proposal 62 «ikke ha mulighet til å hente COMP før det har blitt gjennomført enda en oppdatering,» la plattformen til, og siktet til den feilaktige distribusjonen som skjedde på protokollen den 30. september.

Selv om Proposal 63 skulle rette den feilaktige token-fordelingen, så førte forsinkelsen i utføringen av oppgraderingen til at COMP verdt millioner av tokens ble tappet fra protokollens reservoar.

Mange av de som mottok ‘gratis’ COMP-tokens har returnert disse til Compound-kontrakten.

Markedsprisen for COMP har hentet seg inn fra forrige ukes lave nivå på $293, og ligger nå rundt $329. Verdien på markedets 73. største kryptoprosjekt har økt med 5,1% i løpet av de siste 24 timene.

Gitt Bitcoins oppsving til over $55 000 og potensialet for at markedet kan fortsette å stige er det mulig for COMP å klatre tilbake til det høyeste nivået fra september på $370.