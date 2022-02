Concordium, en offentlig, proof-of-stake blokkjede med et innebygd identifikasjonslag for å møte de regulatoriske kravene, har offisielt listet sin opprinnelige token CCD på ledende kryptobørser Bitfinex og BitGlobal, erfarte Invezz fra en pressemelding.

Handelen åpner 10. og 11. februar

CCD-tokenhandel vil åpne på Bitfinex fra kl. 10.00 CET 10. februar 2022. Handel på BitGlobal åpner 11. februar 2022 kl. 10.00 CET.

Suite med avanserte handelsfunksjoner

Bitfinex ble grunnlagt for et tiår siden og er en av verdens eldste kryptohandelsplattformer. Den tilbyr en pakke med svært avanserte og diversifiserte handelsfunksjoner, kartverktøy og uovertruffen støtte. BitGlobal tilbyr et brukervennlig digitalt aktivaøkosystem med økt likviditet og strammere sikkerhetstiltak i henhold til internasjonale standarder.

BitGlobal er designet for å gjøre det mulig for alle brukere å handle, delta eller bidra til økosystemet for digitale eiendeler på en enkel måte.

Handle CCD for Bitcoin, Ethereum, Tether

Brukere av begge børsene vil kunne bytte CCD for BTC, ETH og USDT. Til å begynne med vil børsene kun støtte spothandel av tokenet. Blokkjeden vil bringe CCD til flere børser fremover, og dermed øke likviditeten til tokenet og muliggjøre bredere bruk.

Nøkkel til blokkjedeinteraksjon

Som det opprinnelige symbolet til Concordium-plattformen, er CCD nøkkelen til blokkjedeinteraksjon. Den kan brukes til å betale for applikasjoner via blokkjedens teknologi og til å betale transaksjonsgebyrer til validatornodene som sikrer nettverket og behandler transaksjoner. Disse avgiftene er eurostabile, kjente på forhånd og deterministiske.

Klassifisert som betalingsbrikke av regulator

Den sveitsiske tilsynsmyndigheten for finansmarkeder har klassifisert CCD som en betalingstoken. Dette betyr at den kan brukes til å gjøre opp transaksjoner i kjeden, for sikkerhetsstillelse og for alle andre brukssaker som gjelder i Desentralisert finans (DeFi).

CCD-tokenet vil drive forskjellige økosystemer bygget på Concordium, og har et spesielt fokus på innovasjon og regulert DeFi samt desentralisert fintech.

En rettferdig styringsstruktur

Concordium Foundation vil utvikle og implementere en rettferdig styringsstruktur som lar prosjektet utvikle seg over tid. Til syvende og sist vil CCD-innehavere ha rett til å stemme på kjeden i Concordiums desentraliserte styring.