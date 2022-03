Convex Finance samler seg etter hvert som flere DeFi-protokoller integrerer den.

Convex drar også nytte av økt bullish momentum i det bredere markedet.

Convex har brutt gjennom et viktig motstandsnivå, noe som indikerer økende bullish momentum.

Convex Finance ( CVX ) har vært en av de beste kryptovaluta-aktørene de siste 24 timene. Dette ble utløst av det økende antallet prosjekter som integrerer Convex og tilbyr investorer en sjanse til å tjene en passiv inntekt fra sine Convex-tokens.

For eksempel, 16. mars kunngjorde Rari Capital lanseringen av Tribe Convex Pool. Dette bassenget utnytter noen av de nyeste teknologiene, som svinghjul og ERC-4626 plug-ins. Takket være disse teknologiene vil investorer kunne bruke sine Convex Finance-tokens som sikkerhet i Fuss-protokollen når de låner.

Dette kom bare dager etter at en annen protokoll, Enzyme, kunngjorde at Enzyme-brukere nå kunne bruke Convex til å satse sine Curve Finance-tokens og øke inntektene sine. Dette er en stor sak siden det har økt antallet investorer som bruker Convex, noe som kan føre til høyere priser i det lange løp.

Det er imidlertid ikke bare integrasjonene som driver investorinteressen for Convex Finance. Convex er også i et marked for øyeblikket i en eksponentiell vekstbane. DeFi er på en vekstbane ettersom investorer drar nytte av plassens passive inntektsmuligheter. Dette betyr at prosjekter som Convex Finance, som gir investorer en sjanse til å øke lommebøkene sine uten handel, bare vil bli mer populære.

Convex er spesielt interessant for investorer fordi det er et relativt nytt prosjekt med en relativt liten markedsverdi. Dette betyr at det har potensial til å gi en avkastning over gjennomsnittet når markedet igjen blir bullish.

Convex Finance bryter gjennom nøkkelmotstand

Kilde: TradingView

Convex Finance har vært på en oppgående trend siden 20. mars, og bullish momentum øker. Okser er så sterke at Convex har brutt gjennom $20,26, et prisnivå hvor det opplevde betydelig motstand i helgen. Hvis det opprettholder det nåværende momentumet, vil $25 være innen rekkevidde på kort sikt.

Sammendrag

Convex får fart etter en rekke kritiske integrasjoner med flere DeFi-protokoller. Convex Finance drar også nytte av økende interesse for DeFi, og det faktum at bullish momentum er på vei oppover i det bredere markedet.