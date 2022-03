Kryptovalutaen COS, som kjører på BNB Beacon Chain (BEP2)-plattformen, steg 24 % på nyheter om at http://COS.TV ikke lenger er i Beta, blant annen positiv utvikling. Den ble offisielt lansert i henhold til deres offisielle Twitter-kanal.

Du trenger ikke mer enn denne korte artikkelen hvis du vil vite hva COS er, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe COS nå.

Topp steder å kjøpe COS nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp COS med Binance idag

Swapzone

Swapzone er en Crypto Exchange Aggregator som opererer som en gateway mellom Cryptocurrency Community and Exchange Services. Swapzone tar sikte på å gi et praktisk grensesnitt, sikker brukerflyt og krystallklare data for brukere å finne de beste valutakursene blant hele kryptokurrency-markedet.

Kjøp COS med Swapzone idag

Hva er COS?

COS er det opprinnelige symbolet til Contentos, en plattform som tar sikte på å bygge et desentralisert digitalt innholdssamfunn. De er på et oppdrag for å produsere, distribuere, belønne og handle innhold fritt, men uten å gå på akkord med forfatternes rettigheter.

Økosystemet streber etter å oppmuntre til innholdsskaping og globalt mangfold og å gi brukerne deres innholdsverdi og rettigheter tilbake.

Brukere av Contentos har en kredittscore, som beregnes basert på deres bidrag. Ved å motta kompensasjon for arbeidet sitt, motiveres brukerne til å dele og promotere innhold til riktig publikum.

Verdiskaping og belønninger er transparente og åpne med et desentralisert inntektssystem. For å sikre full sporbarhet av opphavsrettstransaksjoner og autentisering, bruker økosystemet den nyeste blokkjedeteknologien.

Bør jeg kjøpe COS i dag?

COS kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

COS-prisprediksjon

GOV Capital er ganske bullish på token. De spår at den vil være verdt 0,04 dollar om et år, som er omtrent fire ganger den nåværende verdien. Om 5 år vil COS bytte eier for $0,14.

COS på sosiale medier