Cosmos (ATOM) ser et bullish utbrudd i løpet av intradagshandelen, med en økning på over 10 % de siste 24 timene. Mynten ble handlet i skrivende stund til $29,09. Analytikere ser motstand rundt $30,76, og det ser ut til at ATOM sliter med å bryte det nivået. Men den konsoliderer seg fortsatt, og med dagens momentum vil mynten sannsynligvis ligge opp til dagens intradag-gevinster. Her er noen høydepunkter å merke seg:

Cosmos (ATOM) handles for tiden over sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt, et positivt syn på trenden.

ATOM møter overhead-motstand på rundt 30,76 dollar, og til tross for stigningen på 10 %, har den ennå ikke brutt over denne prisen

Ikke desto mindre er mynten over det 20, 50 og 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, en bullish justering som vil se mer vekst.

Datakilde: Tradingview.com

Cosmos (ATOM) – prisutvikling og spådommer

De fleste momentumindikatorer på ATOM ser ut til å antyde at et kjøpsrally er virkelig i gang. Som nevnt ovenfor, handles mynten over tre viktige SMA-er, et tegn på at kjøpsaktiviteten er høy. Den relative styrkeindeksen viser også en bullish oppblomstring.

Faktisk ser mange analytikere at RSI skyver ATOM over sin motstand på $30,76, noe som kan utløse en vedvarende opptrend eller priskonsolidering rundt $30. Dessuten har mynten stort sett blitt handlet rundt daglige topper i dag, noe som tyder på at en reversering av denne bullish trenden er usannsynlig på kort sikt.

Bør du kjøpe Cosmos (ATOM)

Cosmos er et innovativt blokkjedeprosjekt designet for å gi industrien et bedre alternativ til de dyrere og mer energikrevende proof-of-work-nettverkene. Helt siden lanseringen i 2016 har kjeden høstet ros og beundring over hele linja. Den er faktisk kommet for å bli, Cosmos forventes å være en stor aktør i blockchain-økosystemet på lang sikt. Så for langsiktige verdiinvestorer er det et godt kjøp.