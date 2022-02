Cosmos (ATOM) ser ut til å klare avgjørende motstand

Februar har brakt mye bra til kryptomarkedet. De fleste mynter går med overskudd, og Cosmos (ATOM) har uten tvil vært en av de mest bemerkelsesverdige utøverne. Prishandlingen viser også at mynten sannsynligvis vil klare en avgjørende motstandssone. Vil vi se en ny bullish opptrend? Noen høydepunkter først:

Til tross for økningen i februar, har Cosmos (ATOM) ikke klart å stige forbi $32,5-merket og opprettholde gevinster over det.

I skrivende stund handles mynten litt lavere enn det nivået på rundt $31,11.

Det ser imidlertid ut til at ATOM kan klare $32,5-merket i løpet av de kommende dagene, noe som kan utløse et nytt okseløp.

Datakilde: Tradingview

Cosmos (ATOM) – Prisprediksjon i dagene fremover

Det bredere kryptomarkedet fortsetter å vise tegn på full bedring. Cosmos (ATOM) har klart seg bedre enn de fleste altcoins med suveren vekst. En nærmere titt på diagrammet viser imidlertid ekstrem motstand ved $32,50.

Faktisk, hver gang mynten har prøvd å teste den terskelen, har den blitt avvist og falt tilbake til konsolideringssonen på $29. Men det begynner å bli klart at ATOM vil stige over $32,5 i løpet av de kommende dagene. Faktisk, på tidspunktet for skriving av dette innlegget, handles altcoin litt under denne terskelen på rundt $31,11.

Hvis okser faktisk er i stand til å presse prisutviklingen videre i dag, kan vi se et nytt bullish-utbrudd for ATOM på kort sikt. Men hvis salgspresset fortsetter, vil mynten sannsynligvis trekke seg tilbake til konsolideringssonen på $29.

Hvorfor er Cosmos (ATOM) hot akkurat nå?

Alle som investerer i krypto, legger sannsynligvis Cosmos (ATOM) i sin portefølje med god grunn. Det er en av de hotteste kryptoaktiva på markedet i dag.

Cosmos er en desentralisert blokkjede designet for å løse noen av nøkkelutfordringene knyttet til tradisjonelle blokkjeder. Så langt har den fått ros og respekt fra mange kryptoinvestorer og vil fortsette å levere verdi på lang sikt.