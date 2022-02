Cosmos (ATOM) har i stor grad utkonkurrert hele kryptomarkedet. Mynten har imidlertid vært under alvorlig salgspress de siste dagene. Imidlertid ser det ut fra kartavlesninger at tegn på en bullish reversering er der. Men hva sier andre indikatorer om ATOM? Her er noen høydepunkter:

I skrivende stund handles ATOM for $28,95, opp nesten 4% i løpet av 24-timers intradaghandel.

Den nylige konsolideringen i pris kan tyde på at ATOM er i ferd med å se en bullish reversering

Men mynten handles fortsatt lavere enn dets 100-dagers enkle glidende gjennomsnitt, om enn litt.

Datakilde: Tradingview.com

Kan ATOM stige i løpet av de kommende dagene?

Vel, for de fleste mynter er det alltid et punkt med priskonsolidering før et rally. Dette er tilfellet med ATOM de siste dagene. Mynten er imidlertid fortsatt mye lavere enn det 20-dagers enkle glidende gjennomsnittet på rundt $37. Det er imidlertid litt utenfor sin 100-dagers SMA.

Med dette i bakhodet er det klart at mynten fortsatt er i bjørnemarkedets territorium. Hvis en anstendig økning oppover skal komme, må ATOM konsolidere seg over $33 og teste 20-dagers SMA på nytt i nær fremtid. Selv om vi ser noen tegn til bevegelse oppover, har ikke mynten steget raskt nok til å nå $33 snart

Bør du kjøpe Cosmos (ATOM)

ATOM er et av de mest interessante og kanskje til og med de mest lovende blokkjedeprosjektene akkurat nå. Det har en enorm base av pålitelige investorer og får veldig god presse i media også.

Hvis du skulle sette sammen en liste over de 5 beste blokkjedene du bør følge med, vil Cosmos være blant dem. ATOM, det opprinnelige tokenet, er et veldig godt kjøp, spesielt på lang sikt.