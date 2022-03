Atom bryter ut av en bearish kanal og nyheter støtter en positiv prishandling.

Kosmos som gjør høyere bunner er en pekepinn på økende bullish momentum.

Stor milepæl for en kritisk Cosmos og Polkadot Bridge

Cosmos prishandling støttes også av FXM-oppføringen.

Cosmos ATOM/USD er ikke like kjent som de andre store kryptovalutaene. Når det er sagt, har den økt i verdi og er for tiden en av få kryptor i det grønne, i et hav av rødt. Så hva er egentlig Cosmos?

Cosmos er en kryptovaluta som har som mål å sammenkoble Dapps på tvers av blokkkjeder. Tanken er å lage en sammenkoblet kjede av Dapps og legge grunnlaget for Web 3.0.

I løpet av det siste året har Cosmos-økosystemet vokst ganske kraftig og tilført mye verdi til Cosmos (ATOM) token. Det er til tross for at ATOM er et inflasjonssymbol.

Kosmos sitt økosystem fortsetter å vokse

Cosmos stiger for tiden, og bare den siste uken har det steget med over 30 %. Dette på grunn av nyheter om at en bro mellom Cosmos og Polkadot hadde nådd en stor milepæl. Nyheter om denne broen har økt investorinteressen for ATOM fordi den sannsynligvis vil utløse en økning i antall prosjekter som bygges på Cosmos.

Foruten en oppdatering på Cosmos/Polkadot-broen kalt Astra/Shiden , blir Cosmos også notert på flere større børser. Den siste store børsen som børsnoterte Cosmos er FTX. Dette er en stor sak fordi det betyr mer likviditet og etterspørsel, spesielt nå som prisen stiger og nye investorer vil ha en del av kaken.

ATOM bryter ut bearish kanal

Kilde: TradingView

Siden 24. februar 2022 har ATOM vært på en oppgående trend, selv om det bredere markedet avtok. I løpet av de siste 24 timene har imidlertid ATOM lettet opp.

Hele lørdag og tidlig søndag handlet ATOM i en bearish kanal. Siden har det lettet. I løpet av de siste 4 timene har imidlertid okser presset ATOM gjennom den øvre motstandskanalen til $28,97. Hvis volumene øker og en bullish reversering følger, kan ATOM teste priser over $35 i løpet av de neste 24 timene.

Men hvis bjørner tar kontroll og den 24-timers støtten på $28,64 går tapt, kan priser under $25 bli testet i løpet av de neste 24 timene .

Sammendrag

Cosmos (ATOM) er en av få kryptovalutaer som er i en oppgående trend for øyeblikket. Dette er drevet av nyheter om en stor Cosmos/Polkadot-bro og noteringen av ATOM på FTX. Handelsvolumene øker, og pristiltak indikerer at ATOM kan øke enda mer inn i den nye uken.