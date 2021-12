Live Cosmos-prisen i dag er $31,75 med et 24-timers handelsvolum på $1,14 milliarder. Cosmos har steget 13,60 % de siste 24 timene. Hvis du vil vite mer om Cosmos og ATOM, få info om dets opprinnelige token, og informasjon om hvor du kan kjøpe ATOM, trenger du ikke å lete lenger enn til denne raske og informative guiden.

Hva er ATOM?

Cosmos beskrives av skaperne som et nettverk som løser noen av de største problemene i blokkjedeindustrien, for eksempel kostbare og uskalerbare protokoller. Den har som mål å være motgiften til PoW-protokoller, som er tungvinte, kostbare, uskalerbare og skadelige for miljøet, ved å gjøre et økosystem av tilkoblede blokkkjeder tilgjengelig.

De andre målene inkluderer å gjøre blokkjedeteknologi enklere for utviklere gjennom et modulært rammeverk som forenkler desentraliserte apper.

Bør jeg kjøpe ATOM i dag?

Les minst flere prisspådommer og ATOM-analyser før du bestemmer deg for å investere og kjøp aldri mer enn du har råd til å tape.

ATOM-prisprediksjon

Gov Capital er veldig optimistisk på ATOM, og spår at prisen vil mer enn dobles i løpet av 1 år, og nå $67. Deres 5-årige ATOM-prognose er $345.

