Cosmos prøver å finne støtte på $26 etter fall på 45%

Cosmos har falt 45 % de siste to ukene.

Prisen fant støtte på $26-merket.

Cosmos (ATOM/USD) er et prosjekt ment å løse hovedutfordringene blokkjedeteknologi står overfor. Den har som mål å eliminere de negative konsekvensene av bruk av blokkjeder som miljøforringelse, høye strømkostnader og økt behandlingstid for transaksjoner og dataoverføring.

Den 17. januar 2022 handlet Cosmos på $44,4-merket og var en av de beste kryptoaktivaene for 2021. Da 2021 startet, handlet Cosmos for $4-$5 og nådde en topp på $44 før året var slutt. Den oppnådde mer enn 1000 % avkastning.

Etter de enestående gevinstene for 2021 har markedene utslettet mer enn 45 % av verdien av denne mynten på mindre enn to uker.

Kilde – TradingView

Ved å bruke pivotpunkt-analyse er det klart at markedene i dag åpnet rundt støttenivået S1 ($26), som er langt utenfor likevektsnivået P ($30,5), der markedsaktørene mener den rettferdige prisen er for uken. På slike åpninger vil prisen raskt handle tilbake til likevektspris før hovedtrenden for uken tar over. Cosmos-prisen handles også over 9 og 21 dagers glidende gjennomsnitt, noe som signaliserer kraftig bullish press i markedet.

Den nåværende markedsprisen er $28.270, og den ukentlige sentrale pivoten gir også en viss sterk støtte til prisen, slik at regninger kan overleve den bearish vreden fra de siste to ukene.

Hva blir det neste for denne mynten?

Hvis prisen kan flyte over $26-støtte, kan vi se noe bullish press komme inn i markedet på mellomlang sikt for å presse prisen til likevekt for uken ved $30-$31-merket. De fleste markeder er imidlertid fortsatt usikre på den langsiktige retningen. Det generelle markedet er fokusert på den overhengende renterisikoen fra store sentralbanker som kan endre hvordan finansmarkedene har fungert de siste tre årene.