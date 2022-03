Cosplay Token blir notert på to store børser i Japan

Cosplay Token (COT) har blitt notert på to store børser i Japan de siste dagene. Dette ble gjort samtidig. Det er et stort trekk for et token som prøver å få mer synlighet. Her er det vi vet så langt:

COT-tokenet ble notert på Zaif og SAKURA-børsen

Begge disse børsene er i Japan, et av de ledende krypto- og cosplay-markedene.

I skrivende stund handlet Cosplay (COT) for $0,194462, opp rundt 10%.

Datakilde: Coingecko

Cosplay Token (COT) – Hva du kan forvente av oppføringen

I de fleste tilfeller er oppføringer alltid gode for tokens. Tross alt, hvis mynter er tilgjengelige på noen av de ledende børsene, er det lettere for potensielle investorer å kjøpe dem. Det faktum at COT blir børsnotert i Japan er et stort pluss. Japan er et av de største krypto- og cosplay-markedene.

Nyheten om noteringen ser ut til å oppmuntre investorer til å kjøpe COT. Ved pressetid hadde mynten faktisk vunnet noe terreng. Den ble handlet til $0,194462, opp 10% for dagen.

Oppføringene på Zaif og SAKURA er nå live. Etter hvert som flere detaljer om oppføringen kommer, vil mynten bli allment tilgjengelig i løpet av de neste 24 timene. Vi kan forvente å se en viss positiv prishandling de kommende dagene.

Bør du vurdere Cosplay Token (COT)?

Cosplay Token (COT) er ikke en av de største kryptoaktivaene der ute. Faktisk er det et nisjespesifikt token som ser ut til å målrette seg mot cosplayindustrien på 45 milliarder dollar.

Det får imidlertid litt drahjelp. Selv om vi ikke forventer at den vil tjene 100x på kort sikt, er det fortsatt noe oppside her for anstendige kortsiktige gevinster. For investorer som er villige til å ta en sjanse, kjøp den nå.