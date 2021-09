Et av prosjektets viktigste bidragsytere delte et blogginnlegg hvor de informerte om at selv om det var en vanskelig avgjørelse å ta, så var det også det riktige valget for fremtiden

Cover Protocol legger ned tjenestene dine etter å ha slitt med å tilpasse seg industriens nåværende tilstander. Prosjektets viktigste bidragsyter, DeFi Ted, bekreftet i et blogginnlegg i går at avgjørelsen ble tatt etter at prosjektets utviklere plutselig bestemte seg for å forlate prosjektet. De gjenværende medlemmene, som ikke var i stand til å opprettholde protokollens UI på egenhånd, bestemte dermed at det beste alternativet var å oppløse selskapet.

«Dette var ingen enkel avgjørelse å ta, men det er den endelige avgjørelsen som har blitt tatt av det gjenværende teamet etter å ha gjennomgått alternativene etter at kjerneutviklerne plutselig forlot prosjektet,» sto det i innlegget.

DeFi Ted anbefalte prosjektets kunder å ta ut midlene sine så snart som mulig, og la til at nedstengingen i praksis er en kreditorutbetaling. Han forklarte at Covers token og dens tilhørende kontrakter vil stanses, og de gjenværende midlene vil fordeles likt mellom alle tokenholdere. Ted forklarte at prosjektets utviklerteam ikke kommer til å motta noen av de gjenværende midlene.

«Kompensasjon vil skje på blokknummer 13162680, denne vil brukes som et snapshot for å distribuere midler til holdere. Prosjektets grunnleggere, inkludert meg selv, vil ikke ta del i denne utbetalingen.»

Den viktige bidragsyteren uttrykte sin skuffelse over utviklernes avgjørelse om å forlate prosjektet, med tanke på at selskapet hadde jobbet for å forbedre strukturen sin. Han mener prosjektet var på bedringens vei etter å ha støtt på noen problemer i løpet av de siste månedene.

«Jeg må si at jeg personlig ble svært skuffet da jeg fikk vite at utviklerteamet ville forlate prosjektet så brått, spesielt med tanke på tiden vi sammen har brukt på å bygge ut protokollene og følge visjonen de hadde,» fortalte Ted.

Alt hadde gått bra for DeFi-selskapet frem til desember 2020, da de ble utsatt for et angrep av en white hat-hacker. Denne hendelsen førte til at protokollen mistet mye av sin tillit til DeFi, da 40 kvintillioner COVER-tokens ble stjålet, selv om de senere ble returnert. Angrepet førte til et dramatisk fall for COVER-tokenens verdi.

På tidspunktet da hackingen skjedde sto protokollen midt i en fusjon med Andre Cronjes Yearn Finance. I mars i år valgte utvikleren av DeFi-prosjektet å kutte bånd med Cover, noe som førte til ytterligere problemer for protokollens omdømme. Cronje uttrykte frustrasjon i en nå slettet, og rimelig kryptisk, Twitter-melding hvor han fortalte at han angret på at han stolte på protokollen.