Cronos (CRO) har blitt en av de dårligst presterende kryptoene, og handles til $0,310417, ned 12,86% de siste 24 timene.

En av hovedårsakene til at prisen på CRO har falt er et blogginnlegg som Crypto.com-børsen publiserte søndag 1. mai. Her bemerket de at de hadde redusert belønningene de gir på Visa-kortene deres til et lavere nivå. Crypto.com sa også at de hadde redusert CRO-innsatsbelønningene med mer enn halvparten.

Børsen la også til at fra 1. juni vil ikke Midnight Blue-kortnivået tilby belønninger til sine kunder, men andre nivåer som Icy White, Obsidian og Ruby steel vil tilby reduserte belønninger. I tillegg vil det være et utgiftstak for belønninger, der det høyeste beløpet av belønningen vil være låst til $50 per måned.

Crypto.com betegnet imidlertid dette som en «vanskelig beslutning» og sa at det måtte gjøres på grunn av behovet for bærekraft.

Nedskjæringen av belønningene ga børsen mye kritikk på sosiale medier der brukere uttalte at de fikk færre CRO-innsatsmuligheter og mindre bruk av Visa-kortene. Noen truet også med å velge andre kryptokortoperatører som Coinbase og Binance.

Dette er imidlertid ikke det første insentivkuttet børsen har gjort i år. I mars kuttet den renten på tokeninnskudd to ganger med forhåndsvarsel til brukerne.

Til tross for utfordringene ser Crypto.com-børsen fortsatt ut til å vokse for hver dag med over 10 millioner brukere i tillegg til at den vil være den offisielle sponsoren av FIFA World Cup 2022.

Reduserte kryptoutlånsaktiviteter

Crypto.coms nylige trekk skildrer et bredt problem innen kryptoutlån på grunn av den stigende amerikanske renten, høy inflasjon, høy avkastning og svak markedsytelse som er i ferd med å bli uholdbar. En økning i kryptoadopsjon fører til flere kontoinnehavere som gjør store utbetalinger uoppnåelige.

Imidlertid har dette problemet for det meste vært opplevd i flertallet av DeFi-utlånsplattformene der de er tvunget til å senke rentene ettersom antall brukere øker og innskuddene fortsetter å vokse. Krypto-utlånsplattformer kan også følge etter når adopsjonsraten øker.