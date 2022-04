Cronos (CRO) kan se en korreksjon på 15 % de kommende dagene

Cronos (CRO) har fortsatt å slite med å opprettholde sin siste prisoppgang. Det var håp om at mynten til slutt ville klare å passere forbi $0,5, men til tross for at okser presset den til det ytterste, mislyktes CRO. Mynten stirrer nå på en mulighet for en større korreksjon. Her er hva du bør vite:

Diagrammet viser en alvorlig RSI-divergens som kan tyde på at en tilbaketrekning er nært forestående.

CRO ble også avvist til 0,5 dollar da oppovergående momentum tok slutt

Mynten har tapt rundt 6 % i løpet av de siste 24 timene, og kan falle mer.

Datakilde: Tradingview

Cronos (CRO) – Hvorfor en 15% nedgang er plausibel

Etter en jevn oppgang de siste to ukene, har CRO vist flere bearish tekniske signaler. For det første ser det ut til at myntens oppside for øyeblikket er begrenset til $0,48. Faktisk har CRO forsøkt å bryte over $0,5-merket fem ganger og har mislyktes.

Det er tydelig at mynten ikke har noe oppadgående momentum akkurat nå, og den eneste veien er ned. RSI-divergensen antyder også at en tilbaketrekning kommer til å skje når som helst. Vi forventer at CRO vil trekke seg tilbake mot $0,43 i dagene fremover når den prøver å generere etterspørsel.

Hvis okser ikke klarer å presse prisen opp igjen, vil CRO bunne på rundt $0,41 eller deromkring. Men hvis mynten på en eller annen måte klarer å bryte $0,5-barrieren, vil denne analysen bli ugyldig. Vi ser ikke dette skje i dagene fremover.

Hvorfor CRO har slitt seg forbi $0,5

Så langt har $0,5-merket vist seg å være den vanskeligste overhead-motstanden for CRO. Det er sannsynlig at dette i utgangspunktet er en psykologisk barriere.

Siden mynten har mislyktes så mange ganger før, vil de fleste tradere heller ta en fortjeneste på rundt $0,5 i stedet for å møte noen alvorlige oppsiderisikoer.