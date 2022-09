Crypto Academy CEO Granit Mustafa intervju

Innenfor finanskretser er det kanskje ikke noe mer polariserende emne enn kryptovaluta.

For noen er konseptet med blokkjede totalt bortkastet tid, ikke egnet til noe annet enn å bygge verdiløse kryptovalutaer som tradere kan spekulere i. Baksiden er imidlertid at økende mengder penger, ressurser og intelligente hoder strømmer inn i kryptorommet, til tross for bjørnemarkedet vi for tiden befinner oss i.

Vi intervjuet administrerende direktør Granit Mustafa for Crypto Academy for å få hans tanker rundt det fortsatte bjørnemarkedet, den langsiktige fremtiden til krypto, dens polariserende natur og mye mer.

Coinjournal (CJ): Opplever du at de som er nye innen krypto, noen ganger blir skremt av den antatte kompleksiteten og den tekniske kunnskapen som kreves for å forstå blokkjede ordentlig?

Granit Mustafa (GM): Definitivt. Selv om mange ledere av selskaper har et sinn for å drive virksomheter og stoler på eksperter for teknisk kunnskap som er spesifikk for bransjen, ser den dype forståelsen av en uforutsigbar industri ut til å være en nøkkelfaktor for å skremme potensielle handelsmenn, investorer og gründere.

Det kan være skremmende for institusjonelle og individuelle deltakere å prøve å få til noe i denne bransjen. På den annen side er det så mange mennesker som vil ha en del av den nye og raskt utviklende industrien at de dykker med hodet først uten å ha all informasjonen.

Ikke desto mindre, mens det tekniske og selve teknologien er intet mindre enn komplisert, er konseptet bak blokkjede og kryptovalutaer i ettertid ganske enkelt, noe jeg tror presser folk til å delta uansett.

I et best-case-scenario gir engasjementet i selve bransjen praktisk kunnskap om blokkjedens indre og dynamikken i bransjen. I verste fall kan imidlertid hastverket være til skade for den interesserte parten dersom deres aktsomhet mangler.

CJ: Mye krypto forblir ganske polariserende, med noen som sier at det er for mange pengehentende prosjekter, og andre sier at det vil revolusjonere økonomien slik vi kjenner den. Hvorfor tror du det er et så bredt spekter av utfallsprognoser?

GM: Som i enhver annen industri, er det de som fullt ut tror på potensialet til nyhet og anvendelse av teknologier eller nye industrier, og de som motsetter seg det på grunn av frykten for det ukjente.

Vi vet at fra finansmarkedene har det alltid vært rugpull og ponzi-spill, vi vet at det har vært flere ødeleggende hacks siden fremveksten av denne digitale æraen, og en rekke andre kriminelle aktiviteter i hver eneste bransje. Dette er å si at hver revolusjonerende oppfinnelse eller innovasjon, eller i dette tilfellet en forstyrrende teknologi, er et tveegget sverd.

Tvert imot, det er de som ser på glasset som halvfullt og fullt og helt tror på teknologiens potensial, ikke bare for å lette livet til mennesker, men også for å bekjempe nettopp de forbrytelsene som de ikke-troende peker på ustanselig.

Det brede spekteret av disse forventningene stammer fra det faktum at teknologien har en bred anvendelse, og på godt og vondt, med fordelene med denne utbredelsen kommer også noen mangler som må løses før heller enn senere.

CJ: Tror du at bjørnemarkedet vi ser nå vil føre til at noen nykommere slutter å følge bransjen for godt?

GM : Absolutt. Jeg vil gjerne tenke på bjørnemarkeder som en drivkraft for utfordrende deltakere. Okse- og bjørnemarkeder representerer den grunnleggende syklusen av markeder, og det er ikke noe nytt. Denne repeterende syklusen har vært tilstede siden begynnelsen av markedets drift, og helt ærlig kommer den aldri til å forsvinne.

Frykten i markedet for øyeblikket er ganske betydelig, men det er en testplass for de som tror og tar fornuftige investeringsbeslutninger i denne kritiske tiden, og de som ikke kan håndtere det og velger å fokusere sin oppmerksomhet og midler på noe annet.

Det er naturlig at usunn og unaturlig vekst i markedene vil utgjøre en påfølgende krasj som er like brå og alvorlig. Selv om markedet er nytt og volatilt, og fullt av usikkerheter, gjelder de grunnleggende atferdene og konseptene, selv om usikkerheten er høyere.

Ta MicroStrategy for eksempel. En av de beste institusjonelle investorene som har Bitcoin (BTC), til tross for alle forventninger, Michael Saylor, administrerende direktør sa at den eneste måten MicroStrategy ville likvidere sine Bitcoin (BTC)-beholdninger på ville være hvis Bitcoin (BTC) falt ned til $3000, og at de ville sette andre eiendeler som sikkerhet i stedet for å bestemme seg for å selge. Dette er et eksempel på innehavere i bransjen som ikke lar seg skremme av en forbigående syklus.

CJ : Du oppgir at du tror kryptovaluta er fremtiden for finans på nettstedet ditt. Jeg er nysgjerrig på hvilken rolle du ser for Bitcoin i denne fremtiden?

GM: Teamet mitt og jeg står fullstendig bak påstanden om at blokkjede og kryptovalutaer definitivt vil redefinere digital finans.

I motsetning til hva mange tror, er reguleringer svært viktige for å lette og akselerere global adopsjon av kryptovaluta, inkludert Bitcoin (BTC). Med økende adopsjon vil Bitcoin (BTC) underbygge sin rolle som en trygg havn investering og verdilager, sammen med å ta formen av en skikkelig digital valuta etter hvert som institusjonell adopsjon vokser og globale betalinger tilrettelegges gjennom flaggskipet kryptovaluta.

Bitcoin (BTC) har nøkkelposisjonen i markedet på grunn av det begrensede tilbudet, og akkurat nå på grunn av likvideringer forårsaket av bjørnemarkedet, er Bitcoin (BTC) moden for å bli tatt. Tiden for å kjøpe er nå. Om noen år vil mange se tilbake på tiden da Bitcoin (BTC) handlet for $20 000, akkurat som de ser tilbake på en tid da de kunne ha eid Bitcoin (BTC) for $2.

CJ: Har du blitt overrasket over veksten i industrien siden Crypto Academy ble lansert i 2016?

GM : Jeg er glad for at industrien har vokst, men jeg er ikke overrasket. Jeg har vært i bransjen lenge nok til å realisere potensialet for utbredt bruk. Jeg er glad for at resten av verden har tatt igjen de troende i bransjen.

Tvert imot, jeg hadde forventet mer vekst og et bedre regulatorisk landskap for å lette adopsjonen av blokkjedeteknologi og kryptovalutaer, så jeg er litt skuffet over det aspektet.

Jeg forventer imidlertid at Binance og dets administrerende direktør Changpeng Zhao (CZ) som en nøkkelakselerator for adopsjon vil få og motivere regjeringer og finansinstitusjoner rundt om i verden til å spenne seg fast og komme om bord.

Coinjournal (CJ): Du legger ut mange prisanslag på nettstedet ditt. Hva er track record for disse, og hvordan kommer du med slike spådommer?

Granit Mustafa (GM): Vi baserer våre prisspådommer på den generelle markedsbevegelsen, viktige indekser og sentimenter som frykt og grådighet-indeksen, veikartet for kryptovalutaen, markedsaksept og ekspertens meninger for å analysere og presentere den mest nøyaktige forventede prisen bevegelse.