Kryptorommet i USA er stort sett uregulert for øyeblikket.

Brain Armstrong, administrerende direktør for den ledende kryptovalutabørsen Coinbase, mener at flere regulatorer vil bli pålagt å regulere kryptovalutaområdet. Han nevnte dette under et nylig podcastintervju.

Han uttalte at kryptovalutaer sannsynligvis ikke ville bli regulert av US Securities and Exchange Commission (SEC) alene. Armstrong sa;

«Her er det jeg innser. Krypto kommer til å være mange forskjellige ting. Det er ikke bare én regulator som gjør det. Tenk på kryptovalutaer som Bitcoin. Det er ganske klart en vare. Eller Ethereum. Mange av disse er varer som sannsynligvis bør reguleres av råvare[regulator] eller CFTC.»

Han la til at hvis folk ønsker å samle inn penger til selskapet sitt som sikkerhetssymboler, bør det reguleres som en sikkerhet av SEC. Armstrong bemerket imidlertid at SEC må gi klarhet om hva den anser som verdipapirer innenfor kryptovalutaområdet.

I tillegg til vanlige kryptovalutaer har vi stablecoins som er knyttet til fiat-valutaer. Armstrong mener et annet byrå bør ha ansvaret for å regulere stablecoins. Han sa;

«Separat er det også noen kryptovalutaer som kommer til å være valutaer som stablecoins, og kanskje statskassen bør regulere disse. Til slutt vil det være kryptovalutaer som ikke er noen av de ovennevnte. De er kunstverk eller noe som sannsynligvis ikke engang burde være regulert.»

Coinbase-sjefen hevdet at regulatorer må finne den rette balansen mellom å beskytte investorer og fremme innovasjoner innenfor kryptoøkosystemet. Han sa;

«Vi ønsker å balansere å beskytte mennesker, men vi ønsker også at ikke regjeringen skal være i en posisjon der den velger vinnere og tapere. Bare fordi noe er lovlig, gjør det ikke til en god investering.»

Armstrong gjentok Coinbases ønske om å samarbeide med regulatoriske byråer for å eliminere svindel og svindel i kryptovaluta-området. Han vil imidlertid ikke at regjeringen skal gjøre det vanskelig for vanlige investorer å komme inn på markedet. Han sa;

«Jeg vil samarbeide med hvem som helst i regjeringen for å få slike ting til å ikke skje. Faren er hvis vi noen gang kommer inn på et sted der vi sier at bare velstående mennesker nå kan investere fordi det på en eller annen måte er en akkreditert investortest. Det er iboende ekskluderende. Jeg liker ikke de akkrediterte investorlovene.»

Coinbase er et børsnotert selskap i USA og en av de største kryptovalutabørsene etter markedsverdi.