I løpet av de siste dagene har Crypto.com (CRO) sett en del opptrend, og har kommet seg kraftig fra januar-nedgangene. Selv om det bredere kryptomarkedet generelt er i ferd med å komme seg, ser det ut til at CRO avtar. Men hvor langt kan den falle? Her er noen høydepunkter:

I skrivende stund handles CRO for $0,4241, opp rundt 13% de siste 7 dagene.

Vi forventer at det nåværende bullish-løpet vil avta rundt 50- og 100-dagers enkle glidende gjennomsnitt på rundt $0,5.

Nedsidepress kan presse CRO mot neste støttesone på $0,316, et kraftig fall fra dagens høyeste notering.

Datakilde: Tradingview.com

Crypto.com (CRO) – Prishandling og analyse

Etter flashkrakket i kryptomarkedet denne måneden, er CRO en token som har har kommet raskt og markant tilbake. Det har vært mer eller mindre en V-formet prisaksjon der prisen har steget nesten umiddelbart etter å ha truffet bunnen i januar.

Faktisk, siden den nådde bunnen på rundt $0,324, har mynten steget med over 35%. Vi tror fortsatt at dette rallyet ikke er over enda, faktisk er det fortsatt nok gass til å presse tokenet mot sine 50- og 100-dagers SMA-er.

Dette vil bringe CRO til rundt $0,5, over 12% av dagens pris. Men $0,5 har ofte vist seg å være et enormt motstandsnivå for tokenet. Det er svært usannsynlig at den nåværende bullish opptrenden vil ta det over det. Faktisk kan CRO falle ytterligere før den konsoliderer seg og skyter opp igjen.

Bør du kjøpe Crypto.com (CRO)

Crypto.com er en stor børs og et veldig stort merke. Det har gjort noen enestående grep for å bringe flere investorer til plattformen sin også. Som en langsiktig investeringseiendel er den verdt å ha. Korttidsspekulanter kan også prøve å ri på den nåværende oppadgående bølgen, men sørg for å gå ut ved $0,5 eller deromkring.