Crypto Inu (ABCD) har annonsert utgivelsen av et nytt DeFi deflasjonstoken. Fellesskapstokenet er designet for å kombinere veldedighetsstøtte og innsats for brukere. Men nyheten utløste ikke umiddelbart en kjøpebonanza. I stedet har Crypto Inu (ABCD) falt kraftig.

Til tross for nyhetene åpnet mynten handelen på lørdag rundt 30 % lavere.

Crypto Inu klarte imidlertid å gjeninnhente noen av disse tapene og ble handlet for $0,0000001769 ved pressetidspunktet, 21 % ned.

Men analytikere tror at når Crypto Inu-økosystemet utvides, vil flere gevinster komme i fremtiden.

Datakilde: Coinmarketcap.

Crypto Inu (ABCD) – hva fremtiden bringer

Crypto Inu er et blokkjedespill som inneholder NFT-belønninger. Det er i utgangspunktet et brettspill som prøver å bringe virtuell virkelighet og 3D-integrasjon inn i opplevelsen. Mynten har akkurat nå en markedsverdi på rundt 8,5 millioner dollar.

Det er bokstavelig talt en mikrocap, og det er mye å tjene på det. Det faktum at ABCD også legger til nye funksjoner i sitt økosystem er et tegn på at det er på vei i riktig retning. Nårvi begynner å se at kryptomarkedet seg tar seg opp i de kommende dagene, forvent at ABCD også vil se noen gevinster i det lange løp.

Hvorfor du bør vurdere Crypto Inu (ABCD)

Det er flere grunner til at investorer foretrekker visse kryptoaktiva fremfor andre. Nøkkelfaktoren er imidlertid alltid oppsiden for vekst. Crypto Inu (ABCD) ser mer eller mindre ut som en ny mynt.

Det er fortsatt mye potensiale når du vurderer den lille markedsverdien på rundt $8,5 millioner. Dessuten eksploderer NFT-baserte spill akkurat nå. Selv om det er mye konkurranse, kan du forvente at Crypto Inu vil ta noen markedsandeler i løpet av de kommende månedene.