Crypto spot trading: De beste myntene å vurdere

Spothandel har blitt en av de vanligste måtene å kjøpe og selge krypto på. Selv om spothandel har sine risikoer, har den lave adgangsbarrierer og er åpen for bokstavelig talt alle. Men du må være veldig forsiktig når du velger eiendeler for spothandel. Her er noen attributter du bør vurdere:

Kryptoer for spothandel må ha svært høye handelsvolum

Du vil også ha svært volatile eiendeler som svinger raskt.

Eiendelene må også være tilgjengelige på alle større sentraliserte børser.

Med det sagt, hvis du tenker på å dyppe tærne inn i verden av kryptospothandel, er dette noen av de beste myntene du bør vurdere:

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) er den største kryptoen og en av de mest gjenkjennelige i verden. Hvis du skal oppdage handel, må BTC være en del av den beregningen. Det viktigste med BTC er det store daglige handelsvolumet.

Dette betyr at det er nok likviditet i markedet til å sikre at ordre om å kjøpe eller selge er fylt med minimum eller ingen glidning. BTC er også spothandlet på de største børsene i verden og er tilgjengelig for alle.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BCH) ble opprettet for å gi grunnlaget som betalingssystemer kan utvikles på i den desentraliserte økonomien. Den er på en måte relatert til Bitcoin, men det er en egen ressurs. Men akkurat som BTC, har BCH store handelsvolumer hver dag. Det er også en stort markedsverdi å forholde seg til, så sjansene for å oppnå avkastning er høye.

Shiba Inu (SHIB)