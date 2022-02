Crypto trenger ikke wBTC og wETH: Her kommer Portal

Portal sier at sentralisering og innpakkede tokens har vært "forbannelsen til broer med kjeder"

"Når hundrevis av millioner og milliarder av dollar blir sikret av dårlig konstruerte systemer og forvaltere med uprøvd sikkerhetspraksis, blir det vanskelig å sikre brukermidler," sier Portals administrerende styreleder Chandra Duggirala.

Portal , en desentralisert utveksling på tvers av kjeder (DEX) bygget på Bitcoin ønsker å fremme en kryptofremtid hvor multikjeder trives uten behov for innpakkede tokens eller tredjeparts depotleverandører.

Plattformen, som tilbyr et DeFi-økosystem den sier sørger for anonyme transaksjoner, og en DEX på tvers av kjeder med tillitsminimert funksjonalitet har påpekt sikkerhetstruslene knyttet til innpakkede tokens.

I en pressemelding som nylig ble utgitt, sier Portal-teamet at teknologien deres vil eliminere preging av innpakkede mynter som wBTC og wETH.

Chandra Duggirala, Portals administrerende styreleder sa at broer "er vanskelig å resonnere om." Ifølge ham jobber kjedene bare på "garantiene til en IOU" og å ha verdier for milliarder av dollar på disse broene er i utgangspunktet å stole på "dårlig konstruerte systemer og forvaltere med uprøvd sikkerhetspraksis."

" Vi liker enkelhet og stoler på beviste, varige kontraktstyper og transaksjonsmodeller som Bitcoin har versus alle slags eksperimentelle tilnærminger til ekte brukerpenger ," la han til.

Johnny Dilley, oppfinneren av Liquid Federation (Blockstream) bemerket:

"Bransjen trenger et smartere, permanent svar for bevegelse av eiendeler på tvers av kjeder, og Portal representerer det beste skrittet videre på den veien . "

Sentraliserte plattformer gjør broer på tvers av kjeder enda mer sårbare; gitt at angripere har smutthull til å overføre tyvegodset til andre kjeder.

Portal søker å bruke sine peer-to-peer atombytter for å gi ekte desentralisering. Teknologien sørger for sikre transaksjoner og ikke sentrale servere som åpner nettverk for ondsinnede utnyttelser.

Tverrkjedebroer som har blitt utnyttet det siste året inkluderer MultiChain, THORChain, pNetwork, Poly Network og til slutt Wormhole.