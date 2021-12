CryptoPlanes er den største gevinsten blant metaverse-tokenene i dag

Etter et lengre fall siden 25. november, har prisen på CryptoPlanes (CPAN) begynt å stige igjen.

Mynten har økt med mer enn $0,55 med en periode på to dager. I skrivende stund var prisen på $2,56 med en økning på 7,09% i løpet av de siste 24 timene.

Men hvorfor stiger prisen på CPAN, spesielt i en tid da flertallet av kryptovalutaer inkludert Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) synker?

Nedenfor er en detaljert forklaring på hvorfor CPAN-prisen stiger.

Hva er CryptoPlanes (CPAN)?

Før du fordyper deg i hvorfor CPAN-prisen skyter i været, er det viktig å først forstå hva CryptoPlanes (CPAN) er.

CryptoPlanes er et blokkjedebasert spill bygget på Binance smartkjede med en metavers med NFT-fly som CryptoCity metaverse.

I deres whitepaper:

«Som spiller i CryptoPlanes er oppdraget ditt å vinne kampene (trening, PvC, PvP, Planes vs Cars-kamp) for å få Exp og tjene token. Når du får nok erfaringspoeng, kan du oppgradere flynivået ditt.''

Spillet har NFT-fly som kan kjøpes ved å bruke CPAN-tokenet. Det koster omtrent 500 CPAN å kjøpe et fly, og når du har kjøpt det kan du satse det og oppgradere spillnivåene ved å fullføre oppdrag for å tjene belønninger.

Dette spillet har over 127K fly og over 212K spillere. I tillegg har over 17 millioner transaksjoner i spillet blitt gjort så langt.

Hvorfor er CPAN-prisen på vei opp

CPAN-prisen stiger som et resultat av den kontinuerlige økningen i brukerbasen. Det er en bøkende trend den siste måneden ettersom antall transaksjoner på appen fortsetter å øke, og det ser ut til at dette kan fortsette til neste år.

CPAN er det mest søkte prosjektet de siste 24 timene ifølge den offisielle CrryptoPlates Twitter-kontoen

Det er tydelig at CryptoPlanes' popularitet vokser, noe som er en betydelig bidragsyter til det nylige stigende momentumet for CPAN.

Men mens det økende momentumet for CPAN fortsetter, bør det bemerkes at den siste prisøkningen de siste 24 timene ikke oppveier prisfallet den siste uken.