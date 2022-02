Etter å ha forutsett hendelsesforløpet en stund, blir terningen endelig kastet. Tidligere denne uken startet Russland en storstilt invasjon av nabolandet Ukraina etter måneder med økende spenning. Kryptomarkedet reagerte voldsomt og bitcoins (BTC) verdi falt. Mange venter nå på at vesten skal kunngjøre harde sanksjoner. Ifølge eksperter kan det imidlertid være at Russland vil bruke krypto for i stor grad å omgå disse sanksjonene.

Russland og sanksjoner

Med den uprovoserte invasjonen av Ukraina er det nesten sikkert at Russland vil bli målet for vidtrekkende sanksjoner fra Vesten. Disse sanksjonene vil prøve å isolere Russland fra resten av verden, og spesielt finanssektoren vil bli hardt rammet.

Både EU, Storbritannia og USA har allerede annonsert den første nye runden med sanksjoner som vil gå mye lenger enn de som går tilbake til 2014 etter Russlands annektering av Krim. President Vladimir Putin virker imidlertid uberørt, og den russiske regjeringen ser ut til å uttrykke liten bekymring så langt.

"Russland har hatt mye tid til å tenke på denne spesielle konsekvensen. Det ville være naivt å tro at de ikke har kartlagt akkurat dette scenariet."

Legaliserer krypto

Sist mandag la det russiske finansdepartementet fram utkastet til lov om regulering av kryptovaluta, bare dager før invadering av Ukraina.

Utkastet opprettholder det nåværende forbudet mot kryptobetalinger for varer og tjenester, setter en begrensning på antall rubler folk kan investere i kryptovaluta, og setter grenser for kryptogruvedrift.

Det russiske kryptomarkedet ble verdsatt til mer enn 200 milliarder dollar i begynnelsen av februar, omtrent 12 prosent av det globale markedet. Ifølge den russiske regjeringen utføres transaksjoner til en verdi av 5 milliarder kroner ved bruk av kryptovalutaer i landet hvert år, og befolkningen på 144 millioner eier rundt 26,5 milliarder kroner.

20. januar oppfordret den russiske sentralbanken til et totalforbud mot kryptovalutaer i Russland, men det har ikke blitt satt i verk. President Putin ble også involvert i diskusjonen. Han erkjente risikoen ved å investere i kryptovaluta, men sentralbanken bør ikke stå i veien for teknisk fremgang. Finansminister Anton Siluanov forventer at denne loven trer i kraft innen utgangen av 2022.

Krypto i Russland

Dette kan ha å gjøre med at Russland har en ressurs som gjør at landet i stor grad kan unngå vestlige sanksjoner. Denne eiendelen har alt å gjøre med kryptoindustrien, melder New York Times.

«Da USA forbød amerikanere å gjøre forretninger med russiske banker, olje- og gassutviklere og andre selskaper etter landets invasjon av Krim i 2014, var slaget for den russiske økonomien raskt og enormt. Økonomer anslår at sanksjoner innført av vestlige land koster Russland 50 milliarder dollar i året. Siden den gang har det globale markedet for kryptovalutaer og andre digitale eiendeler eksplodert. Det er dårlige nyheter for sanksjonsutøvere og gode nyheter for Russland."

Ifølge eksperter er det uunngåelig at vestlige sanksjoner vil bli absorbert med bruk av bitcoin og andre kryptovalutaer. Fordi kryptovalutaer er grenseløse, kan dette sikre at Russland kan komme seg ut av alle sanksjoner ganske enkelt.

Cryptoruble

En annen bakgate Russland utforsker er lanseringen av sin egen nasjonale kryptovaluta, under navnet CryptoRuble. Putins økonomiske rådgiver Sergei Glazyev foreslo at innføring av valutaen ville bidra til å omgå vestlige sanksjoner da planene først ble kunngjort.

Den nye digitale valutaen ville faktisk ikke vært annet enn en digital versjon av rubelen. Regjeringen liker å ha sin egen kryptovaluta som ikke kan utvinnes. I tillegg kunne den russiske regjeringen overvåke bruken av valutaen nøye.

Tidligere har visefinansminister Alexey Moisseev og viseguvernør i den russiske sentralbanken, Olga Skorobogatava, antydet at de ikke har noe behov for ankomsten av denne kryptovalutaen. Gitt den nåværende situasjonen, kan imidlertid tjenestemenns meninger ta en vending og føre utviklingen av CryptoRuble inn på et raskt spor.

Planer som går tilbake til 2015

Temaet ble diskutert mye i 2015. På den tiden foreslo betalingsleverandøren Qiwi allerede på ideen om å lansere en nasjonal russisk kryptovaluta. Qiwi snakket deretter om BitRuble.

Russland har en offisiell arbeidsgruppe som for tiden undersøker hva de mulige risikoene ved denne lanseringen kan være, og hva slags regulering som bør innføres hvis planen går gjennom.

Tidligere har det vært rapporter om at kryptovalutaer er forbudt. I dag ser holdningen ut til å ha snudd, ettersom den heller mer mot å regulere digitale valutaer.