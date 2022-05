Mange cubanere ble stående uten internettforbindelse i fjor sommer på grunn av forsøk på sensur. I mars møtte cubanerne også ytterligere forstyrrelser etter et utilsiktet brudd i glassfiberen i hovedstaden Havana, og mobilt internett på Cuba ble først satt opp for tre år siden. Det ser imidlertid ut til at levering av en mobil internettforbindelse har vært et vendepunkt i historien, da befolkningen endelig fikk grep om friheten sin.

Imidlertid har USA innført harde sanksjoner som har lagt en tung byrde på mange innbyggere på Cuba. Det er en grunn til at en uavhengig pengeteknologi som blokkjede er den ideelle løsningen på problemene deres.

En lokal bedriftseier, Nelson Rodriguez, forklarte i et nylig intervju med NBC at det er et sammenstøt mellom to motsatte perspektiver. Dette har økt bruken av krypto i landet. Befolkningen, som Rodriguez, tror på krypto og refererer til ideen om suverenitet, desentralisering og friheten til å lagre og handle med midler. Det er ingen grunn til å frykte at lokale myndigheter vil innføre vage skatter eller bare forby teknologien.

Imidlertid er PayPal, Revolut, Zelle og andre populære betalingssystemer og globale elektroniske lommebøker forbudt på Cuba på grunn av amerikanske sanksjoner.

Regjeringen på Cuba har nylig begynt å sette opp et juridisk rammeverk for kryptotjenesteleverandører og -transaksjoner. De som ønsker å bruke kryptovalutaer må først få en lisens fra sentralbanken i Havana fra april 2022.

Banken vil vurdere samfunnsøkonomiske og juridiske nyanser og deretter godkjenne eller avslå ett års konsesjon. På denne måten håper regjeringen å revitalisere internasjonal handel og samtidig la innbyggerne bevege seg mer fritt gjennom bruk av kryptolommebøker, i stedet for store kredittkort og elektroniske betalingssystemer.