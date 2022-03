Currency.com donerer 1 million dollar til Ukraina

Dynamisk voksende internasjonal kryptobørs Currency.com kunngjorde at den har donert totalt 1 million dollar for å støtte ukrainere under den humanitære krisen i landet deres, publiserte børsen på nettsiden. Currency.com har overført midlene umiddelbart.

Midler delt ut til 4 veldedige organisasjoner

Midlene vil bli distribuert til ASAP Rescue, The Red Cross Society of Ukraine, Global Giving og Humanitarian Relief Fund under departementet for sosialpolitikk.

Steve Gregory, amerikansk administrerende direktør for Currency.com kommenterte:

Våre hjerter går ut til innbyggerne i Ukraina som er oppslukt av denne krigen. Mange har måttet flykte fra hjemmene sine på grunn av kuldegrader, strømbrudd og matmangel. Hver dag er en kamp for å overleve. Vi ønsker å hjelpe der vi kan.

Utveksling bidrar med en halv million til nødhjelp

Currency.com bidrar med $500 000 for å støtte Røde Kors Society of Ukraine og landets helsedepartements felles nødhjelpsinnsats. Pengene skal brukes til å kjøpe grunnleggende fasiliteter og gi medisinsk hjelp til fordrevne ukrainere.

$300K som skal brukes på mat og husly, $200K på evakuering

Resten av midlene vil bli fordelt på følgende måte: Currency.com vil donere $300 000 til departementet for sosialpolitikk og for å hjelpe folk med å få tilgang til mat, husly og medisinsk behandling.

Den siste delen av $200 000 vil bli donert til ASAP Rescue, en ukrainsk frivillig organisasjon som hjelper til med å evakuere innbyggere i tider med sosial uro eller når naturkatastrofer rammer.

Gregory la til:

Som alle andre i verden er vi ekstremt bekymret over de sjokkerende hendelsene som finner sted i Ukraina. Som et globalt selskap med et internasjonalt team føler vi at det er vår plikt å hjelpe de som er berørt av denne krigen. Vi vil fortsette å overvåke hendelser nøye og være klare til å gi ytterligere støtte til folket i Ukraina.