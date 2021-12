Curve DAO (CRV) har steget til nye månedlige høyder etter å ha overgått $5. I skrivende stund var tokenen opp over 10 % i løpet av intradagen, og nådde $5,9 i pris. CRV klarte også å bryte seg gjennom sin horisontale motstand på $4 og ser ut til å etablere en avgjørende oppadgåede trend på kort sikt. Men hvor lenge kan dette rallyet vare? Vel, her er noen høydepunkter først:

Den nylige økningen har plassert Curve DAO rundt 20 % under all-time high i år og den kan gjenvinne tidligere høyder før nyttår.

Alle de tekniske indikatorene er bullish, inkludert kort- og langsiktige glidende gjennomsnitt.

CRV handles også til en RSI på over 50, noe som tyder på at den er på en suveren bullish trend.

Datakilde: Tradingview.com

Kurve DAO (CRV) – prisutvikling og analyse

Siden april har CRV vært i en nedadgående spiral. I begynnelsen av måneden klarte imidlertid tokenet endelig å bryte den nedadgående trenden og begynte å konsolidere seg. Dette ble fulgt av en økning og CRV steg på et tidspunkt til $6,4.

Tokenet har siden mistet noe av det momentumet, men blir likevel handlet for $5,9 i skrivende stund. Analytikere følger med for å se om tokenet kan gjenvinne toppen på $6,4. Hvis den gjør det, vil neste motstandsnivå være $8,60, og hvis den nåværende oppadgående trenden faktisk holder, så ser vi på en CRV-priskonsolidering rundt det nivået.

Bør du kjøpe Curve DAO (CRV)?

Svaret er ja. CRV viser et enestående momentum akkurat nå. Dette kommer etter at tokenet i beste fall var tregt i storparten av en periode på tre måneder. Det ser ut som det er i ferd med å eksplodere, og det vil ikke være en overraskelse om det gjenoppretter sine årlige høyder innen utgangen av 2021. Dette er en perfekt ressurs for både kort- og langsiktige investeringer.