Dagens store vinner, Arweave, er opp 13%. Her kan du kjøpe.

Live Arweave-prisen i dag er $49,32 med et 24-timers handelsvolum på $94,26 millioner. Arweave har gått opp 12,98 % de siste 24 timene. I denne guiden vil du lære hva Arweave er, få informasjon om du bør kjøpe, og hvor du kan kjøpe Arweave hvis du ønsker det.

De beste stedene å kjøpe Arweave nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp AR med Binance idag

Hva er Arweave?

Arweave er et desentralisert lagringsnettverk som søker å tilby en plattform for ubestemt lagring av data. Nettverket beskriver seg selv som "en kollektivt eid harddisk som aldri glemmer", og er primært vert for "permaweb" – et permanent, desentralisert nett med en rekke fellesskapsdrevne applikasjoner og plattformer. Arweave-nettverket bruker en innfødt kryptovaluta, AR, for å betale «gruvearbeidere» for å lagre nettverkets informasjon på ubestemt tid. Prosjektet ble først kunngjort som Archain i august 2017, og ble senere omdøpt til Arweave i februar 2018.

Bør jeg kjøpe Arweave i dag?

Gjør noen markedsundersøkelser og prisprediksjoner, før du tar avgjørelser som påvirker økonomien din. Du investerer i Arweave eller annen krypto på egen risiko.

Arweave prisprediksjon

I følge en DigitalCoin-analyse vil prisen på Arweave-kryptovaluta stige de neste 5 årene fra 49 dollar i dag til 191,42 dollar i 2026. Den vil gå opp til 78,5 dollar neste år og fortsette veksten i 2023-2024. Basert på denne prognosen er Arweave en lønnsom langsiktig investering. Bare tiden vil vise om dette stemmer.

Arweave på sosiale medier