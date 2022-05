Lightspark, en ny bitcoin-fokusert oppstart lansert av tidligere Meta (Facebook) kryptosjef David Marcus, rekrutterer for tiden ettersom det ser ut til å bygge rundt Bitcoin.

David Marcus, som ledet Metas (tidligere Facebook) kryptovalutadivisjon, har annonsert en ny oppstart som har som mål å bygge videre på verktøyet rundt Bitcoin.

Kalt Lightspark sier Marcus at det nye selskapet vil fokusere på mulighetene til Bitcoins Lightning Network.

«Jeg ønsket å dele at vi starter et nytt selskap kalt Lightspark for å utforske, bygge og utvide mulighetene og nytten til Bitcoin ,» bemerket den tidligere Facebook-sjefen i en tweet .

Han la til at selskapets «første skritt» innebærer å «aktivt sette sammen et team for å dykke dypere inn i Lightning Network.»

I kommentarer om det nåværende salget av kryptomarkedet, sa Marcus:

“ Nedgangstider er gode øyeblikk for å fokusere på å bygge og skape verdier med mennesker som er i samsvar med oppdraget. Vi er glade for å dykke inn i Lightning, lære mer og jobbe sammen med fellesskapet. Vi vil dele mer om arbeidet vårt etter hvert som vi gjør fremgang! ”

Lightspark har fått støtte i en finansieringsrunde ledet av a16z og Paradigm, deltagelse fra blant annet Matrix Partners, Thrive Capital, Ribbit Capital og Coatue.