De 12 beste langsiktige kryptoinvesteringene som er klare til å tilby massive gevinster de kommende årene

Kryptovaluta er den mest lønnsomme aktivaklassen noensinne, og det er derfor så mange investorer stadig ønsker å avdekke de beste alternativene for langsiktige gevinster. Selv om det er en iboende risiko å investere i kryptomarkedet, så er det også utallige gode alternativer ettersom noen av de beste kryptoene å investere i på lang sikt representerer svært banebrytende teknologier.

Med dette i tankene, så får du her en liste med 12 av de beste langsiktige kryptovalutaene å investere i for 2023:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Polkadot (DOT)

Decentraland (MANA)

Binance Coin (BNB)

ChainLink (CHAIN)

UniSwap (UNI)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

Shiba Inu (SHIB)

ApeCoin (APE)

Cardano (ADA)

1. AltSignals (ASI)

Hva er ASI?

AltSignals er et meget vellykket online trading-fellesskap som har det lønnsomme handelsstrategier siden 2017. Plattformen lanserte AltAlgo™ , som er en algoritme trading-protokoll som har hjulpet mange med å tidoble porteføljen sin i 19 av 32 måneder.

AltSignals lanserer nå en ny og forbedret trading-stack kalt ActualizeAI, og det nye ASI-tokenet er designet til å fremskynde denne utviklingen. ActualizeAI kombinerer maskinlæring med naturlig språkbehandling (NPL) for å analysere et stort antall prisindikatorer samtidig. Siden den er drevet av AI, lærer og forbedrer den seg kontinuerlig, noe som hjelper den med å levere trading-/handelssignaler med økende nøyaktighet over tid.

ASI-tokenet kan brukes til å få tilgang til ActualizeAI og ActualizeAI Club. ActualizeAI Club tilbyr enda flere fordeler for AltSignals-fellesskapet, inkludert tilgang til offentlige og private token-salg for nye kryptovalutaer, samt tilgang til turneringer hvor deltakerne kan oppnå krypto-premier, og mye mer.

AltSignals hjelper alle med å minimere læringskurven mens de handler på kryptomarkedet. Ettersom kryptomarkedet er en svært volatil aktivaklasse kan dette bidra til at investorer sparer både tid og penger. De profitable trading-verktøyene som utgis av plattformen kan også hjelpe eksperter med å maksimerer avkastningspotensielet, ettersom ActualizeAI-stacken vil tilby en sekundær oppfatning ved å analyserer mer data enn en enkelt person er i stand til.

Hvorfor kjøpe ASI?

AltSignals plattformen er helt i spissen for utviklingen av blokkjede-basert AI . Handelsverktøyene som tidligere har blitt lansert av plattformen har hatt en meget nøyaktig suksessrate, og det ser nå ut til å vokse ytterligere.

Forhåndssalget av ASI-tokens kan være den perfekte muligheten for kyndige investorer til å bli involvert i et lovende nytt token, mens det fortsatt er i sin spede begynnelse.. Disse mulighetene gir ofte betydelig utbytte for investorer.

Prisene i forhåndssalget for ASI vil stige fra $ 0.012 til $0.02274 per token, og tidsrommet for å bli involvert er begrenset. For de som ønsker å finne ut hvilket nytt kryptoprosjekt de bør satse på i dag for å oppnå langsiktige fordeler, så ser den nye utgivelsen fra AltSignals absolutt ut som et flott alternativ.

>>> Du kan delta på AltSignal sitt presale her <<<

2. Metacade (MCADE)

Hva er MCADE?

Metacade har muligheten til å bli den største blokkjede-baserte arkaden. De tilbyr et stort utvalg forskjellige spill for å tjene (P2E) titler på et enkelt sted. Det blir ansett for å være en av de mest spennende nye GameFi utviklingene i Web3, ettersom Metacade leverer en omfattende spillopplevelser og flere muligheter til å oppnå belønninger innen krypto.

I tillegg til dette har Metacade som mål å bli et sentralt knutepunkt for Web3-fellesskapet. Innholdsskapere oppnår belønninger ved å bidra til plattformen, som vil legge ut all den nyeste informasjonen innen blokkjede-gamingsektoren. Brukere kan poste spillanmeldelser, dele alfa og mye mer, alt mens de tjener opp MCADE-token.

Metacade vil også finansiere den neste bølgen av «play-to-earn-titler» gjennom programmet Metagrants. Fellesskapet kan stemme over hvilke investeringsforslag som er best, før Metagrant blir gitt til utviklerne for å bringe det nye spillet ut i metavers-arkaden. Metacade støtter både individuelle blokkjede-brukere og spillutviklere direkte, noe som kan bidra til at det kan bli en av de mest verdifulle GameFi prosjektene i Web3 over tid.

Ytterligere fordeler ved å bli med i Metacade-økosystemet inkluderer muligheter innen betatesting, der spillere kan spille de nyeste arkadespillene før de lanseres. I bytte mot å spille og gi tilbakemeldinger til utviklerne kan de også tjene MCADE-tokens.

Metacade lanserer også en Work2Earn -funksjon som vil koble blokkjede-brukere med betalte jobbmuligheter hos noen av de heteste oppstartsbedriftene innen Web3. Tilgjengelige stillinger vil variere fra heltids- til deltidsjobber, noe som gir alle muligheten til å starte sin karriere innen blokkjede-bransjen.

Hvorfor kjøpe MCADE?

MCADE ble nylig lansert under et presale-arrangement som har samlet inn $12.3m på kort tid. Dette reflekterer det enorme potensialet til dette tokenet, ettersom det støttes av omfattende nytteverdi innenfor Metacade-økosystemet.

Prisen på MCADE er for øyeblikket på $.0185 etter at den opprinnelig ble lansert til kun $ 0.008 per token. Forhåndssalget vil kontinuerlig øke prisen på MCADE, noe som betyr at investorer har begrenset med tid til å kjøpe seg inn til den beste prisen. Metacade ser uten tvil ut som et av de beste kjøpene innen langsiktige kryptoinvesteringer.

>>> Du kan delta på Meracade sitt presale her <<<

3. Polkadot (DOT)

Hva er DOT?

Polkadot, ofte forkortet til DOT, er en kryptovaluta og åpen kilde blokkjede-protokoll som er designet for å gjøre det enklere å gjennomføre transaksjoner på tvers av ulike lag-1 kjeder. Som en lag-0 multichain-protokoll kan Polkadot bidra til å innlede et ekte Web3 takket være sin nytenkende teknologiske løsning.

Polkadot er et åpen kilde offentlig nettverk utviklet av Web3 Foundation. Det åpner for interoperabilitet mellom ulike desentraliserte nettverk og gjør det mulig for utviklere å bygge unike applikasjoner med et bredt spektrum av funksjoner. Disse desentraliserte applikasjonene kan eksistere på flere ulike blokkjeder samtidig, hvilket forbedrer brukeropplevelsen for alle kjeder som er kompatible med Ethereum Virtual Machine (EVM) .

Polkadot er en effektiv blokkjede-plattform som tar sikte på å eliminere barrierer for skalerbarhet, inkludert interoperabilitet. Den tillater et høyt antall transaksjoner per sekund og dens imponerende allsidighet gjør det mulig å lage skreddersydde blokkjeder når behovet oppstår, slik at hvem som helst kan ta i bruk sine egne blokkjeder som er tilpasset deres behov.

Hvorfor kjøpe DOT?

På grunn av sin svært nyttige plattform er DOT en topp 20 kryptovaluta. Blokkjeden støtter distribusjonen av desentraliserte apper på tvers av flere EVM-kjeder samtidig, noe som har ført til et økende antall utviklere og brukere for plattformen.

DOT er for øyeblikket verdsatt til $ 6.30 – en nedgang fra sin tidligere toppnotering på $ 53. Prosjektet er bredt ansett som en av de beste blokkjede-løsningene fra interoperabilitet, så det er et godt alternativ for investorer som er på utkikk etter en langsiktig krypto som de kan kjøpe i dag. Polkadot-nettverket kan hjelpe blokkjeden med å nå brukere på en global skala, noe som gjør det til en flott investeringsmulighet for langsiktig vekst.

4. Decentraland (MANA)

Hva er MANA?

Decentraland er en desentralisert virtual-reality plattform drevet av Ethereum Blockchain. Decentralands digitale valuta, MANA, fungerer som adgang til Decentraland-plattformen og som et byttemiddel når du er på innsiden. Brukere kan bruke og selge en rekke non-fungible tokens (NFT-er) på Decentraland-markedet, inkludert avatarer, klesplagg og mange andre ting som kan skreddersys for å brukes i metaverset.

Decentraland gjør det også mulig for brukerne å kjøpe virtuelle tomter. Hvem som helst kan kjøpe en virtuell tomt i metaverset og bygge unike 3D-scener fylt med innhold som musikk, kunst, spill eller andre ting som fantasien kan komme opp med. Muligheten for å skape personlig innhold innen Decentraland-metaversen har ført til et stort utvalg av ulike aktiviteter som brukerne kan delta i.

Videre lar Decentraland brukerne tjene penger på kreasjonene sine ved å delta i ulike arrangementer eller ved å selge sine in-game kunstverk eller virtuelle tomter. Arrangementer kan omfatte NFT-kunstutstillinger, krypto-kasinoer, play-to-earn-spill og mye mer.

Hvorfor kjøpe MANA?

Decentraland er et annet eksempel på hvordan blokkjede-teknologi revolusjonerer måten mennesker engasjerer seg og opplever interaktive medieplattformer på. Dette er grunnen til at den har fått sterk støtte fra store institusjonelle investorer. Ved å tilby mer makt til brukerne har Decentraland blitt en omfattende virtual-reality verden som er full av både jobb- og fritidsmuligheter.

MANA nådde sitt høyeste nivå i løpet av oksemarkedet i 2021, hvor prisen klatret til nesten $ 5 per token. Selv om den nylige prisutviklingen har vært ufordelaktig for MANA, er den fortsatt en av de beste kryptovalutaene for langsiktige investeringer fra den nåværende prisen på $ 0.60.

5. Binance Coin (BNB)

Hva er BNB?

Binance Coin (BNB) er den opprinnelige kryptovalutaen for Binance-økosystemet. Dens hovedfunksjon er å tilrettelegge for transaksjoner på tvers av Binance Chain, Binance decentralized exchange (DEX) og Binance CEX – en av de største sentraliserte børsene i Web3. Brukerne kan optimalisere handelsgebyrene sine ved hjelp av BNB og den brukes også til å betale transaksjonsgebyrer på Binance Chain.

Nytteverdien av BNB i Binance-økosystemer er enorm. Som en av de viktigste aktørene i Web3 har tokenet et enormt vekstpotensial. På bakgrunn av størrelsen på CEX-brukerbasen, støtter Binance Chain et raskt økende antall transaksjoner og nye prosjekter, både når det gjelder antall brukere og daglig handelsvolum.

Binance Chain ble opprinnelig opprettet som en forgreining av Ethereum, noe som betyr at den er kompatibel med EVM. Utviklere kan lansere spesialtilpassede dApps på nettverket ved hjelp av programmeringsspråket Solidity, noe som kan føre til enda flere brukere av økosystemet over tid.

Hvorfor kjøpe BNB?

BNB har sett en dramatisk økning i verdi på bakgrunn av suksessen til Binance Exchange, som nå er den største CEXen i Web3. Binance tilbyr et økosystem som er raskt, sikkert og kostnadseffektivt og som er klart til å ta imot et stadig økende antall brukere etterhvert som blokkjede-teknologien utvikler seg.

For øyeblikket handles BNB til $ 300, men mange eksperter forventer at den vil passere $ 1000 under det kommende krypto oksemarkedet. Dette gjør det til en av de beste kryptoene for langsiktige investeringer. Binance Coin kan faktisk være det perfekte valget for alle som er på utkikk etter en kryptovaluta som de kan kjøpe i dag med tanke på langsiktig avkastning,

6. ChainLink (LINK)

Hva er LINK?

ChainLink, eller LINK, er et desentralisert oracle-nettverk designet spesielt for å bygge bro mellom eksterne datakilder (bedre kjent som « oracles » og blokkjeder. ChainLinks innovative teknologi løsriver oracles fra smarte kontakter. slik at utviklere enkelt kan skape nye tilpassede integrasjoner uten å måtte forholde seg direkte til smarte kontrakter..

ChainLink ble formelt introdusert i 2017, noe som gjør den til en av de første blokkjede-tjenestene som ble opprettet. Siden da har det blitt en integrert del av blokkjede-økosystemet. Løsningene til ChainLink tilbyr en sikker og pålitelig kilde for smarte kontrakter som kan brukes til en rekke bruksområder, inkludert sporing av supply-chain, formidlingstjenester, finansielle instrumenter, betalingssystemer og mer.

Teknologien bak ChainLink har revolusjonert hvordan utviklere og bedrifter samhandler via blokkjede-nettverk på tvers av alle bransjer. Den har utvidet antallet bruksområder for blokkjeder takket være dens evne til å registrere off-chain data innenfor kjeden, noe som gir ytterligere funksjonalitet for smarte kontrakter.

Hvorfor kjøpe LINK?

LINK har opplevd rask suksess i løpet av de siste årene, og har vokst til å bli et ledende blokkjede-prosjekt etter markedsverdi. Det er en av de beste langsiktige investeringsmulighetene, takket være dens unike og innovative blokkjede-løsning, og det forventes at den kommer til å fortsette å stige i løpet av de kommende månedene og årene.

For tiden er tokenet verdt $ 7.40 etter å ha falt fra sin tidligere rekordhøye pris på over $ 50. Dette kan være et flott inngangsnivå for alle som er på utkikk etter hvilken krypto de bør kjøpe på lang sikt, ettersom LINK kan utvikle seg til å nå nye høyder i nærmeste fremtid.

7. UniSwap (UNI)

Hva er UNI?

UniSwap er en desentralisert kryptovaluta-børs bygget på Ethereum, med et automatisert handelssystem som tillater brukerne å effektivt bytte og handle tokens. UniSwap var banebrytende for kryptovaluta-børser da den ble lansert i 2018. Den ga nemlig rask og enkel tilgang til verdenen av kryptovaluta uten at man måtte registrere seg for kontoer eller oppgi personlig informasjon.

UniSwaps egenutviklede token UNI gir brukerne ulike fordeler og belønninger, som for eksempel reduserte gebyrer på ulike handler og stemmerett. UniSwap har vokst raskt de siste årene og er nå en av de mest populære og pålitelige børsene innen desentralisert økonomi og har brakt flere mennesker inn i blokkjede-teknologiens verden.

DEX er avhengig av likviditets-pools i stedet for en ordrebok, der hvem som helst kan legge til eller fjerne midler fra «poolene» mot et gebyr. UniSwap gjør det også mulig for brukerne å høste avkastning fra UniSwaps «liquidity pools» gjennom UniLend, som leverer yield farming med effektiv risikostyring, slik at brukerne kan tjene stabil avkastning på sine krypto-aktiva på en enkel måte.

Hvorfor kjøpe UNI?

UniSwap er en viktig tjeneste innen Ethereum-økosystemet, som nå er den nest største kryptovalutaen og det største nettverket av applikasjoner innenfor Web3. DEX støtter ledende lag-2 blokkjeder inkludert Arbitrum, Optimism, og Polygon, og ser ut til å spille en viktig rolle for alle blokkjede-brukere i de kommende årene.

UNI-tokenet nådde $ 42 på sitt høyeste, og er nå prissatt betydelig lavere. Dette gjør den til en av de beste langsiktige kryptovalutaene, ettersom den løser et unikt problem innen Web3 og for tiden er å finne på et attraktivt prisnivå.

8. Ethereum (ETH)

Hva er ETH?

Ethereum (ETH), er en åpen kilde offentlig blokkjede som kan støtte utviklingen av dApps. Ethereum er ikke bare en kryptovaluta, men kan betraktes som et virtuelt datamiljø der smarte kontrakters automatisk utfører blokkjede-transaksjoner. Dette gjør det mulig å lansere mange andre mynter og applikasjoner på nettverket.

Ethereum var den første blokkjeden som gjorde det mulig for utviklere å lage sine egne egendefinerte tokens, noe som har bidratt til fremgang på tvers av kryptomarkedet. Denne prosessen er avhengig av Ethereum Virtual Machine, som også brukes til å lage smarte kontrakter, dApps, DAOs, og de fleste tjenestene som finnes innenfor Web3-økosystemet.

EVM støttes av Avalanche, Polkadot, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Shiba Inu, Dogecoin og mange flere uavhengige blokkjede-nettverk. Den bruker programmeringsspråket Solidity og tilbyr et stort utvalg av nyttige verktøy for å hjelpe utviklere med å lage applikasjoner til blokkjeden.

Økosystemet rundt Ethereum huser nå nesten 2000 uavhengige blokkjede-prosjekter som har lansert fullt fungerende applikasjoner. Disse applikasjonene fungerer på samme måte som tradisjonelle webapper, bortsett fra at de bruker desentraliserte teknologier for å unngå mange av ulempene som forbindes med sentraliserte webtjenester, inkludert sporing, brudd på personvern og skjulte avgifter.

Hvorfor kjøpe ETH?

Ethereum er den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi. Dette skyldes i stor grad at økosystemet støtter tusenvis av uavhengige kryptoprosjekter. Den kan også brukes som middel for utveksling, for verdioppbevaring, som investering for fremtiden for desentraliserte tjenester og til å betale transaksjonskostnader mens den kommuniserer med en rekke blokkjeder. Dette gjør den til et godt valg for langsiktige investorer.

ETH kom nesten opp i $ 5000 på sitt høyeste i 2021. Den hviler for tiden på viktige støttenivåer og den beholdt en stor andel av verdien under markedskrasjet i 2022. Nå er Ethereum-nettverket raskere og mer økonomisk enn noensinne takket være The Merge, og det ser derfor ut til å være en av de beste kryptoene for langsiktige investeringer.

9. Solana (SOL)

Hva er SOL?

Solana er en offentlig blokkjede som tilbyr høyere skalerbarhet sammenlignet med eldre blokkjeder. Den ble opprinnelig markedsført som en «Ethereum Killer» takket være dens evne til å håndtere opptil 50 000 transaksjoner i sekundet (TPS) kombinert med smart kontrakt-funksjonalitet. Solanas smarte er programmert ved hjelp av Rust i stedet for Solidity, noe som hjelper nettverket med å støtte mer komplekse applikasjoner.

Solana tilbyr tillit, sikkerhet og global rekkevidde, i tillegg til å være raskere enn mange sammenlignbare plattformer. Den innovative mekanismen garanterer en blokk- produksjonstid på millisekunder, ettersom den bruker et effektivt rammeverk for oppdeling av data. Solana kombinerer proof-of-stake og proof-of-history for å oppnå dette, noe som har bidratt til at den har blitt en av de største kryptovalutaene etter markedsverdi.

Formålet med Solana er å tilby utviklere et operativsystem som kan skalere i takt med etterspørselen og tilby høye ytelsesnivåer for å støtte den rask økende etterspørselen etter blokkjede-tjenester. Dens unike kombinasjon av hastighet og skalerbarhet gjør den til en kraftig plattform for moderne dApps.

Hvorfor kjøpe SOL?

Solana fremmer brukeradopsjon ved å lansere varer og tjenester fra den virkelige verden, inkludert en mobiltelefon som egner seg perfekt for blokkjeden. De beste mobile operativsystemer er avhengige av sentraliserte nettverk, noe som gjør det vanskelig å handle fritt på blokkjeden grunnet de integrerte avgiftene, som kan være på opptil 30 % for mikrotransaksjoner i appen. Solana kan være med på å løse dette problemet ved å lansere et blokkjede-kompatibelt alternativ.

Prisen på SOL steg til over $ 200 i 2021, men mistet en betydelig del av verdien i løpet av 2022 – delvis på grunn av kollapsen av FTX, ettersom både FTX og Alameda Research var viktige støttespillere for Solana. Den nåværende prisen for Solana kan gi betydelig avkastning ettersom den har som mål å bli en av de beste digitale aktivaene, noe som gjør den til en av de beste kryptovalutaene i 2023 for langsiktige investeringer.

10. Shiba Inu (SHIB)

Hva er SHIB?

Shib, en blokkjede forgrenet fra Ethereum, har blitt populær innen kryptosfæren på grunn av sin unike egenskaper som meme-mynter. Shiba Inu støtter mange nyttige desentraliserte økonomiske tjenester, inkludert likviditetsprotokoller som ShibaSwap, der brukerne kan få glede av «yield-farming» for å få en jevn avkastning på digitale aktiva.

I tillegg er nettverket kompatibelt med Ethereum Virtual Machine (EVM), som gjør det mulig for utviklere å bygge smart kontrakt og spesialtilpassede dApps på nettverket. Plattformen huser også et økende antall bruksområder, inkludert ShibaVerse – et metaverse der Shiba Inu-eiere kan kommunisere online.

Shiba skiller seg ut fra andre meme-coins gjennom sin EVM-kompatibilitet. Dette skiller den fra Dogecoin og de fleste andre meme-mynter, som mangler nytteverdi og som primært får sin verdi som en morsom metode for transaksjoner på blokkjeden eller som et middel til gambling – noe som ikke bør undervurderes.

SHIB kan imidlertid støtte et økende antall applikasjoner i løpet av de neste årene ettersom det er en lag-1 blokkjede i seg selv. Det bruker Ethereums originale proof-of-work-protokoll, noe som gjør den svært sikker, og det er et ekstremt likvid nettverk som tillater raskere og billigere transaksjoner.

Hvorfor kjøpe SHIB?

Shiba Inu lanserer Shibarium , en lag-2 skaleringsløsning som vil hjelpe blokkjeden med å støtte flere brukere. Dette kan bli en viktig faktor når nettverket ønsker å kunne tilby tjenestene sine til flere brukere, ettersom det kan utvide antallet av tilgjengelige applikasjoner på nettverket, uten at det går utover ytelsen.

Den nåværende prisen på SHIB er $ 0.0000124. Det er enorme forskjeller mellom SHIBs nåværende pris og rekordprisen, men investorer kan fortsatt oppnå betydelig fortjeneste ettersom Shiba Inu fortsatt kan anses som en av de beste kryptovalutaene for langsiktige investeringer.

11. ApeCoin (APE)

Hva er APE?

ApeCoin er en desentralisert autonom organisasjon (DAO) som promoterer fremtiden for desentraliserte samfunn. APE, den opprinnelige token, fungerer som en governance-token for DAO og for ApeCoin Foundation, som DAO blant annet har gitt i oppgave å gi økonomisk støtte til metavers-prosjekter.

Prosjektet ble inspirert av Yuga Labs» Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT kolleksjon, som skapte et sterkt kollektiv av digitale kunst-hobbyister som fortsatt er aktive på sosiale medier. BAYC ble en av de mest verdifulle NFT-samlingene takket være eierskapets sjeldenhet, som er en tilsvarende drivkraft som den som gir den iboende verdien av designerklær, sportsbiler og andre luksusvarer.

Økosystemet rundt ApeCoin er designet for å fremme utvidelsen av et desentralisert nettverk av fellesskap som går sammen om et felles mål. Et nøkkelprosjekt er Otherside – en enorm open-world metavers gaming-plattform. Det forventes at dette metaverset kommer til å bli et knutepunkt for sosial aktivitet i løpet av de neste årene, ettersom likesinnede kan møtes uavhengig av deres geografiske plassering.

Hvorfor kjøpe APE?

APE er en utrolig lovende token ettersom den representerer en viktig bevegelse som fremmer en svært forstyrrende utvikling som kan endre cyberlandskapet for alltid. APE fikk raskt gjennomslag etter lanseringen i 2022 og ble på rekordtid en av de 50 største kryptovalutaene etter markedsverdi.

Den nåværende prisen på APE er $ 5, ned fra rekordprisen på $ 23. APE har enda ikke opplevd et krypto oksemarked, ettersom det ble lansert under ekstrem ustabilitet og en rekke markedskrasj i 2022. Som et resultat er APE utvilsomt en av de beste langsiktige kryptoinvesteringene i 2023 ettersom den kan komme inn i en «price discovery» de neste årene.

12. Cardano (ADA)

Hva er ADA?

Cardano (ADA) er en desentralisert offentlig blokkjede som tilbyr sikre, uforanderlige transaksjoner og allsidige og ikke-frihetsberøvende smarte kontrakter. ADA, dens opprinnelige token, kan bli brukt til å øyeblikkelig og sikkert sende verdi over hele verden, til en lavere kostnad enn tradisjonelle metoder.

Blokkjeden utnytter en proof-of-stake konsensus-algoritme som belønner brukere som benytter ADA tokens til å validere transaksjoner. Det er en av de originale kryptovalutaene som bruker en proof-of-stake konsensusmekanisme, noe som førte til at Cardano var en av de blokkjedene som presterte best ved lansering.

Alt i alt tilbyr Cardano en tilgjengelig og energieffektiv «distributed ledger technology» (DLT), som støtter utviklingen av spesialtilpassede applikasjoner. Økosystemet er hjemmet til DeFI-protokoller som gjør det mulig for alle å dra nytte av et bredt spekter av finansielle tjenester som ikke har noen byråkratiske hindringer, i tillegg til blokkjede baserte spill og andre digitale eiendeler og kunstverk.

Hvorfor kjøpe ADA?

Cardano er forberedt på å lansere Hydra, en unik løsning når det gjelder skalerbarhet, som kan øke gjennomstrømningen av transaksjoner til 1 million transaksjoner i sekundet. Dette vil gjøre Cardano til en av de raskeste EVM-kompatible blokkjedene i Web3, noe som kan føre til betydelige verdiøkninger over tid.

Til den gjeldende prisen på $ 0.35 ser ADA ut til å være en av de beste kryptovalutaene å investere i. Det er fortsatt en topp 10 kryptovaluta etter markedsverdi og den ser ut til å fortsette veksten i det kommende tiåret.

Hvordan velge den beste langsiktgie kryptovalutaen for porteføljen din:

Risikohåndtering er nøkkelen når du investerer i enhver aktivaklasse, men det er spesielt viktig når det kommer til kryptovaluta. Det finnes mange tusen tokens, og forskjellene mellom dem er ofte meget uklare.

For eksempel, når du skal velge mellom Bitcoin eller Ethereum, bør investoren være klar over at de er ekstremt forskjellige i hva de prøver å oppnå. Det samme gjelder for de fleste tokens i Web3.

Det er viktig at investorer gjennomfører sine egne undersøkelser når de bestemmer seg for hvilken krypto de skal investere i på lang sikt. Noen viktige faktorer å ta hensyn til er nytteverdi og tokenomics-struktur, ettersom potensialet for fremtidig avkastning i stor grad er underordnet disse faktorene.

Hva er den beste kryptoen å kjøpe nå?

En av de mest spennende utviklingene i Web3 akkurat nå er AltSignals . Token forhåndssalget for $ASI er en svært etterlengtet begivenhet som vil hjelpe prosjektet med å revolusjonere måten folk handler på kryptomarkedet.

AltSignals kombinerer verktøy fra kunstig intelligens med en rekke prisindikatorer for å levere svært presise handelssignaler. Dette gir det svært attraktiv nytteverdi, og dets «deflationary tokenomics» betyr at ASI-tokens har stort potensial for fremtidig fortjeneste.

Relaterte vanlige krypto spørsmål (FAQs)

Må du betale skatt på kryptovaluta?

Skattelovgivningen avhenger av hvilket land investoren bor i. Noen land har lavere skatt på aksjer og utbytte enn andre, og noen har til og med en skattesats på 0 % på all inntekt fra krypto. De fleste land krever imidlertid at investorer erklærer avkastningen sin før en andel tas som skatt.

Hvordan skiller handel med kryptovaluta seg fra handel med aksjer?

Sammenlignet med aksjer, er kryptovalutaer vanligvis svært ustabile. Det er imidlertid få forskjeller når det gjelder hva som får markedet til å bevege seg. Allment sett anses kryptovalutaer for å være spekulative versjoner av tradisjonelle teknologiaksjer, og det er derfor investering i den digitale aktivaklassen inneholder en større risiko.

Investorer med lavere toleranse for risiko vil muligens foretrekke å investere i tradisjonelle aksjer og obligasjoner eller veksle fiat-valutaer, de er alle levedyktige metoder for å skape en stabil investeringsavkastning.

Finnes det børsnoterte fond («Exchange-Traded-Funds») som er basert på kryptovaluta?

Ja, det er mange EFTer som er basert på kryptovaluta. De kan gi stabil langsiktig fortjeneste ettersom profesjonelle investorer kontinuerlig sikrer, handler og balanserer en forvaltet investeringsportefølje.

Er krypto fortsatt en god langsiktig investering?

Kryptovaluta fortsetter å vokse og har nylig fått økt oppmerksomhet blant befolkningen. Transaksjoner på blokkjeder muliggjør øyeblikkelige transaksjoner på tvers av landegrenser til en lavere kostnad enn tradisjonelle metoder, og antallet bruksområder for distribuert ledger-teknologi øker. Mange faktorer peker i retning av vedvarende vekst for markedene for kryptovaluta i årene som kommer.

Hva vil krypto være verdt om 5 år?

Den totale markedsverdien for alle kryptovalutaer forventes å passere 10 billioner dollar innen 5 år.

Hvilken krypto vil eksplodere i 2023?

Mange kryptovalutaer kan stige i verdi i 2023. Men noen viktige nøkkelområder er blokkjede kunstig intellligens, gaming og NFTer. Investorer som søker store gevinster bør ta en titt på de hurtigvoksende sektorene i Web3, ettersom mange krypto-prosjekter innen disse sektorene ofte gir store gevinster.

Du kan delta på AltSignal sitt presale her .