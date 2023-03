De 7 beste nye ICO-ene å kjøpe i 2023

Krypto ICO-er og presale er noen av de mest lukrative investeringsmulighetene som finnes. Tidlige brukere av lovende kryptoprosjekter kan ofte nyte stor avkastning på investeringer, noe som gjør det til en givende innsats å finne den neste 100x-perlen.

Her er noen av de beste nye krypto ICO-ene og presale som lanseres akkurat nå:

Metacade (MCADE)

Brigade Thugs (BTHG)

Artyfact (ARTY)

Metablaze (MBLZ)

Fancythattoken (FNCY)

EstateX (ESX)

Mr Bob Token (MRBOB)

1. Metacade (MCADE)

Metacade er en av de beste ICO-ene å kjøpe nå. Plattformen kombinerer tilfeldig spilling og gaming på konkurransenivå for å levere en omfattende GameFi-opplevelse. Antallet forskjellige play-to-earn spill i Metacade gjør den til den største arkaden på kjeden, der hver spillopplevelse tilbyr brukerne den beste nye ICO-spillmekanikken.

I tillegg til dette tilbyr Metacade også et sosialt knutepunkt for Web3-brukere. Det sosiale knutepunktet tilbyr ekstra inntjeningsmekanikk utover de beste nye kryptospillene i Metacade, inkludert Create2Earn, Compete2Earn og Work2Earn. Fokuset Metacade gir på å bygge sitt sosiale aspekt gjør det til en av de beste nye ICO-ene å kjøpe nå.

Create2Earn er en av de beste funksjonene som er planlagt for prosjektet. Metacade vil belønne innholdsskapere med MCADE-tokens for å dele alfa, legge ut spillanmeldelser og samhandle med andre brukeres innlegg i Metacade . Dette stimulerer til GameFi-kunnskapsdeling i Metacade og bidrar til å øke fellesskapsånden på plattformen.

Og til slutt, MCADE-tokenet er en av de beste ICO-ene for 2023 fordi det skaper nye jobbmuligheter for brukere gjennom Work2Earn-mekanikken. Dette vil koble kryptoentusiaster til betalt arbeid i Web3, alt fra deltidsstillinger til heltidsstillinger. Uten tvil er Metacade helt der oppe med den beste kryptoen å kjøpe nå.

>>> Du kan delta i Metacade sitt presale her <<<

2. Brigade Thugs (BTHG)

I likhet med Metacade har Brigade Thugs som mål å levere en enorm GameFi-opplevelse, noe som er grunnen til at prosjektet er en av de beste ICO-ene å kjøpe nå. Dette play-to-earn kampspillet tilbyr en rekke fremstående funksjoner, inkludert integrerte økonomiske belønninger og tilsynelatende uendelige NFT-tilpassbare alternativer.

Spillere kan utforske en åpen verden og fullføre oppdrag mens de tjener økonomiske belønninger for fremgangen. Brigade Thugs er i kjernen et kampspill, noe som betyr at brukere kan slå seg sammen og kjempe mot fiendtlige stammer som truer dem.

BTHG har nylig startet sitt token-presale som gir tidlige kryptoinvestorer en sjelden sjanse til å bli involvert i en av de beste nye ICO-ene før den tar av. Plattformen er klar til å bli en populær tittel i GameFi-sektoren, og tilbyr dynamisk spilling, en dybdegående handlingslinje og mye stimulans for å holde spillere i gang i timevis.

3. Artyfact (ARTY)

Ettersom GameFi fortsetter å ekspandere gjennom hele blokkjeden, betyr Artyfact sin vanedannende spilling og avanserte grafikk at det er et av de beste nye ICO-prosjektene å investere i. Artyfact blir beskrevet som et av de tidligste prosjektene i AAA-spillkvalitet som har blitt utgitt, og vil levere en banebrytende spillopplevelse over tid.

Ved å kombinere Unreal Engine 5 med Binance Smart Chain, er Artyfact i stand til å støtte en enormt skalerbar og fullstendig oppslukende spillopplevelse på blokkjeden. Den virtuelle verdenen er hjemsted for mange NFT-samleobjekter som spillere kan oppdage og låse opp, og hver av dem har en innebygd økonomisk verdi.

Som en av de beste kryptoene å kjøpe nå, forblir ARTY-tokenet i sitt tidligste investeringsstadium. For de som tror på Artyfact-prosjektet kan denne begivenheten gi stor avkastning på lang sikt. Spillet har en sterk produktmarkedstilpasning og evnen til å vokse eksponentielt hvis det kan innfri sitt tidlige løfte for fremtiden.

4. Metablaze (MBLZ)

Metablaze-plattformen gir en unik spillopplevelse styrket av noen av de mest avanserte blokkjede-funksjonene, noe som utvilsomt gjør den til en av de beste nye ICO-ene å kjøpe nå.

Med mange innovative spillfunksjoner og mekanikk, vil Metablaze garantert bli et av de mest elskede kryptospillene innenfor sin sjanger. I kjernen er Metablaze et NFT samlekortspill og en topp kandidat for de beste nye ICO-ene på markedet. Som et av de beste nye kryptospillene kan spillere kjøpe, selge og samle NFT-er mens de genererer en jevn inntektsstrøm gjennom P2E-mekanikk.

Brukere kan utforske åpen verden for å finne skatter, kjempe mot miljøet eller andre spillere og fullføre utfordringer. Siden dette nye prosjektet kommer til å bringe et enormt potensial i fremtiden, gjør det Metablaze-presale til en av de beste nye ICO-ene å investere i nå.

5. Fancythattoken (FNCY)

I Fancy That-merket introduserer nå Fancythattoken – et nytt token på blokkjeden for å lette betalinger med digitale eiendeler. Med FNCY kan brukere behandle transaksjoner på plattformen gjennom en skreddersydd kryptovaluta-lommebok og kryptobørs som passer perfekt til behovet til bedrifter.

Offentlig notering av FNCY kommer med flere blokkjedetjenester for å gi eiere en best mulig brukeropplevelse, som er en av hovedgrunnene til at den er en av de beste ICO-ene å kjøpe nå. Plattformen gir token-kjøpere tilgang til et ekspansivt utvalg av eiendomsprodukter som tilbys av merkevaren som spenner over flere store bransjer.

Krypto-lommeboken og den integrerte digitale aktiva-utvekslingen gir en enkel måte for alle å handle ved hjelp av desentraliserte teknologier. På toppen av dette vil I Fancy That lansere et Visa-debetkort som lar brukere bruke sine FNCY-tokens i butikker over hele verden med både letthet og lave avgifter. Som en av de beste nye ICO-ene som finnes for øyeblikket, er FNCY sitt token-presale en fantastisk investeringsmulighet.

6. EstateX (ESX)

EstateX er en revolusjonerende blokkjedeløsning som åpner eiendomsmarkedet for interesserte parter over hele verden. Denne fraktale investeringsmetoden lar brukere kjøpe en del av virkelige bygninger, med hver børsnoterte eiendom som kan kjøpes, selges og omsettes med fortjeneste.

Dessuten ligger den unike verdien av EstateX i det faktum at det er et tilgjengelig inngangspunkt til eiendomsmarkedet og utjevner tilgangen til eiendomsinvesteringer. Av den grunn er ESX ICO en lovende investeringsmulighet som kan gi stor avkastning i årene som kommer.

EstateX er en av de beste nye ICO-ene å kjøpe nå fordi den kombinerer tradisjonell eiendomsinvestering med helt ny teknologi og kan ta en betydelig del av markedet. EstateX er den beste nye kryptoen å prøve ut for alle som ønsker å handle tokenisert eiendom.

7. Mr Bob Token (MRBOB)

Mr Bob er en unik meme-inspirert GameFi-plattform som kombinerer de beste elementene fra blokkjede-gaming og virtual reality-teknologier. Som et ekspansivt metavers-univers kan brukere utforske fritt mens de får venner i Mr Bob og tjener integrerte økonomiske belønninger gjennom play-to-earn-mekanikken.

Som en av de beste nye ICO-ene som lanseres akkurat nå, leverer Mr Bob uendelig moro med avanserte strukturer som motiverer. Denne typen prosjekter har historisk sett prestert veldig bra, noe som fremhever Mr Bobs potensial som en av de beste kryptoene å kjøpe nå.

MRBOB-tokenet lanseres under en krypto presale-prosess. Disse ICO-ene kan være noen av de mest lukrative investeringsmulighetene i Web3, og Mr Bobs morsomme GameFi-plattform kan bidra til å gi enhver tidlig deltaker imponerende avkastning. Det er absolutt en av de beste kryptoene å kjøpe nå for alle som ønsker å diversifisere investeringsporteføljen sin med noen perler i et tidlig stadium.

Årets beste investeringsmulighet?

Metacade bygger den største on-chain arkaden med det største utvalget av P2E-spill på en hvilken som helst kryptoplattform. I tillegg til dette er prosjektet med på å drive fremgang i GameFi ved å skape jobber for blokkjedebrukere og finansiere utviklere gjennom Metagrants-programmet.

Med et så høyt langsiktig potensial for det beste nye kryptoprosjektet er MCADE token-presale ingenting å vente med. Tokenet ble lansert til bare $ 0.008 per token og vil stige til $ 0.02 gjennom hele prosessen. Dette gir investorer en begrenset tid til å bli involvert i nummer én-prosjektet på denne listen, spesielt med slutten av presale i sikte.