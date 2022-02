Etter å ha sett noe salgspress i begynnelsen av året, har kryptomarkedet tatt seg kraftig opp denne måneden. Selv om dette er et godt tegn på at markedet er på vei i riktig retning, gir det også en god mulighet for shortselgere. Her er det du trenger å vite:

Ettersom de fleste mynter stiger, er de nå klar for en tilbaketrekking, noe som gir shortselgere sjansen til å tjene i prosessen.

Dessuten er det fortsatt noen svakheter i denne utvinningen, og som sådan vil det ikke være en overraskelse om det kommer en tilbaketrekking.

Men før du shortselger, må du forstå at du vil utsette deg selv for ubegrenset risiko.

I tilfelle du er på utkikk etter noen anstendige kryptoaktiva for shortsalg, er følgende en enkel liste å vurdere:

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) er en av hovedmyntene på markedet, nest etter Bitcoin. Etter nedgangen i januar har ETH lagt til nesten 20 % i verdi i løpet av de siste 7 dagene og har krysset den avgjørende $3000-grensen.

Datakilde: Tradingview

Men vi begynner å se at mynten mister mye av det momentumet. En tilbaketrekking ligger i kortene, og som sådan kan shortselgere finne anstendige inngangspunkter og ri på nedadgående bølge for anstendig fortjeneste.

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) er en av de ledende desentraliserte utvekslingsprotokollene på markedet. Det opprinnelige tokenet UNI har prestert relativt bra, og har steget med hele 15 % de siste 7 dagene.

I de fleste tilfeller, når det er svakhet i de viktigste kryptoaktiva som ETH og BTC, har mindre mynter som UNI en tendens til å falle ytterligere. Dette gir deg en anstendig sjanse til å tjene litt fortjeneste med shorting.

Det er også noen få andre mynter du kan vurdere. De inkluderer Gala (GALA), Shiba Inu (SHIB) og andre. Pass på at du bruker riktig kapitalstyring for å unngå alvorlig risiko.