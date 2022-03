Når du tenker på interoperabilitet på tvers av kjeder, er det første du tenker på Polkadot (DOT). Det er uten tvil et av de største kjedenettverkene i verden. Men det er mange andre prosjekter du kan vurdere andre enn DOT. Her er hvorfor:

DOT har oppnådd det meste av potensialet sitt og vil neppe levere 100x på kort sikt.

Innovasjoner rundt krysskjeder har kommet raskt inn.

Tverrkjedeprosjekter vil dominere markedet de neste to-tre årene.

Så hvis du lurer på hvilke krysskjedede kryptoaktiva du bør vurdere å kjøpe, sjekk ut vår topp 3-liste nedenfor.

Cosmos (ATOM)

Da Cosmos (ATOM) ble lansert for noen måneder siden, ble den kalt "moren til krysskjeder". Faktisk er hovedmålet for dette prosjektet å skape et nettverk av sammenkoblede blokkjeder med sømløs drift og suverene hastigheter i transaksjoner.

Datakilde: Tradingview

Cosmos kommer til å fullstendig revolusjonere internett og har så langt fått mye inntog i kryptomarkedet. Per nå har Cosmos (ATOM) en markedsverdi på rundt 7,4 milliarder dollar. Mynten selges også for $26.

Ren (REN)

Når det gjelder investorer som er på utkikk etter en mellomstor mynt i krysskjedeområdet, så er Ren (REN) et anstendig alternativ. Mynten er designet for å tilby likviditet på tvers av kjeder på tvers av ulike blokkjeder. Den er også ganske ny og under radaren, etter å ha blitt lansert i mai i fjor. For øyeblikket har REN en markedsverdi på rundt 350 millioner dollar. Fortsatt vil mye komme fra dette prosjektet

Synapse (SYN)