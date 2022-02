De beste kommende spilltokenene du bør legge til porteføljen din

Det ser ut til å være mange kryptovalutaer som kommer ut nesten hver dag. Men de siste månedene har blokkjede-spilltokens tiltrukket seg oppmerksomheten til mange investorer, og det med god grunn. Her er hvorfor:

Blokkjede-spilling kommer til å bli enormt de neste årene, og de som kommer inn tidlig vil dra nytte av det.

Med den kommende veksten av metaverset, har blokkjede-spilltokens potensial til å bli hotte.

En stor del av disse tokenene har også en tendens til å være mynter med potensial til å vokse raskt.

For investorer som leter etter den neste store mynten innenfor blokkjede-spill, her er noen mynter å vurdere:

Polygon (MATIC)

Nå er ikke Polygon (MATIC) et spilltoken, men måten kjeden posisjonerer seg for å dra nytte av spillverdenen er interessant. Polygon-stiftelsen har for eksempel gjort flere investeringer i metaverse- og blokkjedespillprosjekter.

Datakilde: Tradingview

Vi forventer også at kjeden vil se en stor andel blokkjedespill komme til den mer enn noen annen blokkjede. Dette posisjonerer MATIC til å vinne stort hvis blokkjede-spill eksploderer.

Atlantis verden (ATIS)

Atlantis World (ATIS) er et kommende web 3.0 sosialt metaverse som inkorporerer ulike aspekter av blokkjede-spilling i systemet sitt. Plattformen vil begynne beta-testing i februar 2022 med håp om å lanseres noen uker senere. Dens opprinnelige verktøytoken vil bli kjent som ATIS og kan også brukes til staking. Spillet er bygget på Solana (SOL).

League of Kingdoms