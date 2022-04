De beste kryptovalutaene å kjøpe før slutten av 2022

2021 ble sett på som et av de beste årene for kryptoaktiva. Mange mynter gjorde det stort i fjor, og det var håp om at denne trenden ville fortsette også i 2022. Men markedet har stagnert litt og mistet noe av momentaet vi så på slutten av 2021. Men 2022 kan fortsatt bli et stort år for kryptoinvestering. Her er hvorfor:

Den samlede risikoen i andre eiendeler, inkludert aksjer, er nå svært høy.

Crypto vil sannsynligvis overgå tradisjonelle eiendeler med en enorm margin i 2022.

Kryptomarkedet har falt litt og bør være perfekt for verdiinvesteringer.

Så hvis du tenker på å legge til noen kryptoaktiva i porteføljen din i løpet av de kommende månedene, her er 3 mynter du bør vurdere.

Ethereum (ETH)

Mye positive ting har skjedd med Ethereum (ETH) -kjeden de siste månedene. Kjeden beveger seg mot et bevis på innsatskonsensus som vil bidra til å forbedre skalerbarhet og effektivitet.

Datakilde: Tradingview

Ethereum forventes også å rapportere rekordgebyrer i år ettersom flere og flere DAPP-er strømmer til økosystemet. Tatt i betraktning at ETH har falt ganske betydelig fra 2021-høydene, kan det være et veldig anstendig kjøp.

STEPN (GMT)

Forhåpningene om fremveksten av metaversen har vært ganske betydelige de siste månedene. 2022 blir sett på som kanskje gjennombruddsåret for metaverse tokens, og som sådan vil det ikke være en overraskelse om mynter som STEPN (GMT) stiger . Selv om det er mange andre metaverse-tokens å se på, er denne veldig lovende.

Shiba Inu (SHIB)