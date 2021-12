De beste kryptovalutaene for kortsiktig dagshandel

Dagshandel er praksisen med å kjøpe kryptoaktiva, holde dem i kort tid (vanligvis mindre enn 24 timer) og selge dem med fortjeneste. Det er også en veldig risikabel handelsstrategi, men med riktig tilnærming kan den brukes til å tjene penger på den kortsiktige volatiliteten i markedet. Imidlertid er ikke alle kryptovalutaer egnet for dagshandel. Faktisk, her er noen attributter som vanligvis definerer de beste dagshandelsmidlene.

Eiendelen må ha et relativt høyt handelsvolum. Dette gjør det lettere for ordrene å fylles.

Dagshandelsmidler må også ha en nyhetsverdi ved at hvis noe skjer, blir de dekket av store kryptomedier.

Til slutt må eiendelen også være relativt mer volatil sammenlignet med andre kryptoer.

Vel, i tilfelle du ønsker å dagshandle krypto, kan du vurdere følgende to eiendeler basert på kriteriene ovenfor:

Bitcoin (BTC)

Hovedårsaken til at Bitcoin (BTC) kommer inn på listen er basert på det store handelsvolumet. Som en av de mest populære kryptovalutaene i verden er den også en mynt med stor nyhetsverdi. Tross alt vil nyheter relatert til Bitcoin alltid være på forsiden av ethvert anstendig kryptonettsted.

Datakilde: Tradingview.com

I skrivende stund hadde BTC et 24-timers handelsvolum på nesten 24 milliarder dollar. Bitcoin støttes også i de fleste krypto-daghandelsderivater, inkludert futures, CFD-er, opsjoner og andre.

Tether (USDT)

Tether (USDT) er den største stabile mynten. Akkurat som Bitcoin har den et enormt handelsvolum. Faktisk var handelsvolumet i skrivende stund rundt $61 milliarder, nesten 3 ganger mer enn Bitcoin.

Tether (USDT) er imidlertid ikke på langt nær så flyktig som Bitcoin, men det er nok volatilitet der til at en daytrader kan tjene penger. Den får også mye pressedekning slik at du kommer til å ha all informasjonen du trenger.