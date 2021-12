De beste low-cap Stablecoins som kan eksplodere i 2022

Stablecoins er digitale eiendeler hvis verdi er basert på eller avledet fra verdien av en annen underliggende eiendel, for det meste en annen kryptovaluta, fiat-valuta eller råvare som gull. Disse myntene brukes til å sikre seg mot markedsvolatilitet. De siste månedene har markedsomfattende volatilitet i kryptoområdet vært enorm, og som sådan har veksten av Stablecoins økt. Her er noen høydepunkter:

I 2021 økte for eksempel Stablecoin-markedet med nesten 450 % for å nå en verdi på 150 milliarder dollar.

Forrige måned innrømmet USAs finansminister Janel Yellen at Stablecoins har potensial til å støtte betalingssystemer

Disse myntene forventes å fortsette å vokse i 2022, med tresifret vekst allerede i kortene

Men hva om du ikke er interessert i store Stablecoins som Tether eller Binance USD? Vel, her er noen lave mynter som kan eksplodere i verdi neste år: Her er de:

PAX Dollar (USDP)

Pax Dollar (USDP) er en flat collateralised Stablecoin som ble grunnlagt i 2018. Mynten håper å bruke blockchain for å stabilisere den amerikanske dollaren mot andre fiat-valutaer. Stablecoin planlegger også å utvikle et avansert økosystem som vil gjøre det lettere for folk å mobilisere digitale eiendeler på en mer effektiv måte.

Datakilde: Tradingview.com

På tidspunktet for skriving av dette innlegget ble USDP handlet for $0,9993. Stablecoinen hadde også en markedsverdi på litt under 1 milliard dollar. Det er fortsatt rom for at mynten kan vokse ytterligere neste år.

TerraKRW (KRT)