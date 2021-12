De beste miljøvennlige kryptovalutaene for å redde planeten

På grunn av all sin vekst de siste årene, har kryptomarkedet også hatt en enorm miljøpåvirkning. Likviditetsutvinning i de fleste blokkjedenettverk er svært kraftkrevende, og som sådan har de store blokkjedene i verden ofte blitt assosiert med massive karbonfotavtrykk. Her er noen sjokkerende statistikker.

I følge Bitcoin Electricity Consumption Index bruker likviditetsutvinning på Bitcoin-kjeden mer energi per år enn Sverige.

Det antas også at det meste av utvinningen foregår i Kina, et land hvis energisystemer er svært karboniserte.

Det er økende press for blokkjeder til å begynne å tenke på en grønnere, mer energieffektiv fremtid.

Til tross for dette er det noen få mynter som ikke bare er miljømessig bærekraftige, men som også gir nok oppside til at en investor kan få anstendig avkastning. Her er noen av dem:

IOTA (MIOTA)

IOTA (MIOTA) er en distribuert digital hovedbok som faktisk ikke er basert på blokkjedesystemet. I stedet bruker plattformen noe som kalles en Tangle, et proprietært teknologisystem som validerer transaksjoner på samme måte som en blokkjede ville gjort.

Datakilde: Tradingview.com

IOTA krever derfor ikke utvinning, og den trenger bare mindre enheter for å fungere effektivt. Dette gjør den mindre energikrevende. MIOTA, det opprinnelige tokenet for plattformen, ble handlet til $1,2 på pressetidspunktet.

Bitcoin Green (BITG)

Bitcoin Green (BITG) er et fellesskapsdrevet blokkjede-initiativ designet for å møte noen av miljøpåvirkningene på grunn av Bitcoin. Målet er å finne et bedre alternativ til det energikrevende bevis-på-arbeids konsensus i Bitcoin-kjeden.

Prosjektet ble grunnlagt i 2017 med håp om å stimulere til et grønnere skifte av Bitcoin-utvinning over hele verden. BITG, dets opprinnelige token ble handlet til $0,04787 ved pressetidspunktet. Mynten har også en veldig liten markedsverdi på rundt 550 000 dollar. Det er fortsatt et visst potensiale her, spesielt nå som oppfordringene til grønnere krypto blir stadig sterkere.