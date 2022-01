Aelf er et blokkjedenettverk med åpen kildekode designet som en komplett forretningsløsning. Dens token ELF handles for øyeblikket for $0,34 og har økt 8,37% i dag på nyheter om Top of Oasis hackathon.

I denne hurtigguiden får du alle detaljene om Aelf: hva det er, om det kan være en verdifull investering, og de beste stedene å kjøpe Aelf nå.

Aelfs unike struktur med "én hovedkjede + flere sidekjeder" kan støtte utviklere til uavhengig å distribuere eller kjøre DApps på individuelle sidekjeder for å oppnå ressursisolasjon.

Teknologien bruker parallell prosessering og AEDPoS-konsensusmekanismen. Basert på krysskjedeteknologien til hovedkjedeindeksen og verifikasjonsmekanismer, oppnår Aelf sikker kommunikasjon mellom hovedkjeden og alle sidekjedene.

Den møter styringsbehovene til ulike applikasjoner ved å tilby ulike modeller. Gjennom insentivmodellen utstyres nettverket med et selvbærende system og kan utvikle seg selv.

Samtidig kan utviklere feilsøke, utvikle og distribuere applikasjoner basert på den modne IDE-en som nettverket gir.

Aelf har også lansert Aelf Enterprise, en integrert blokkjedeløsning på bedriftsnivå som oppfyller kravene i ulike forretningsscenarier.

Aelf kan være en lønnsom investering hvis prisen fortsetter å stige, noe det ikke er noen garanti for. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

I følge Digital Coin-analyse vil prisen på Aelf nå $2 om fem år. Den vil gå opp til $0,72 innen 2023, og deretter synke litt før den fortsetter oppstigningen. Basert på denne prognosen kan Aelf være en lønnsom langsiktig investering.

