Smarte kontrakter kan slite med å få tilgang til pålitelige data. APIer (applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt) blir ofte nevnt som en mulig løsning. Denne artikkelen forklarer hva API3 er, hva som gjør det unikt, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe API3 nå.

Topp steder å kjøpe API3 nå

Siden API3 er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe API3 ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe API3 akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din API3

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert API3.

Hva er API3?

API3s uttalte mål er å la desentraliserte versjoner av APIer bygges, administreres og tjene penger på skalaer. I følge teamet bak plattformen har det aldri vært viktigere for smarte kontrakter å gi «retidige, pålitelige data fra den virkelige verden».

API3 tar sikte på å fikse noen av problemene som har dukket opp i selve blokkjedeområdet. APIer er avgjørende på grunn av hvordan de forsyner blokkjeder med data utenfor kjeden.

Uten den ville ikke desentraliserte hovedbøker ha en anelse om hvor mye mynter bør være verdt. API3 er unik ved at desentraliserte APIer kan gi overlegen datatransparens ned til faktisk datakildenivå.

Til sammenligning anser ikke eksisterende desentraliserte orakler at datakildens API er innenfor deres omfang.

Bør jeg kjøpe API3 i dag?

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om å tape penger.

API3-prisprediksjon

Tech News Leader er bullish på API3. Den nåværende prisen er $5,53, og analytikerne spår at den vil mer enn dobles innen et år, og nå $10,52. Om 5 år vil 1 API3 være verdt $34,20. Om et tiår vil verdien ha gått opp til $209.

