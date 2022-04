De beste stedene å kjøpe DESO

Hvis det var opp til Elon Musk, vil sosiale medier bli fullt desentralisert i fremtiden. Han er svært innstilt på å oppnå dette, og økosystemer som Decentralized Social (DESO), som jobber utrettelig mot det samme målet, vinner som et resultat.

Denne korte guiden har alt du trenger å vite om DESO-mynten, inkludert om og hvor du skal kjøpe DESO hvis du velger det.

DESO er mynten til en ny type blokkjede designet for å drive Web 3.0 desentraliserte sosiale nettverk. Siden oppstarten i 2019 har nettverket hatt som mål å løse problemene skapt i forbindelse med sentraliseringen av dagens sosiale medier.

I dag kontrollerer en håndfull private selskaper effektivt den offentlige diskursen, og tjener monopolfortjeneste; samtidig som skaperne som faktisk produserer innholdet ofte er underbetalte og underengasjerte.

I motsetning til dette behandler DESOs sosiale blokkjede innhold på sosiale medier som et offentlig verktøy, noe som gjør det tillatelsesløst og tilgjengelig for alle.

Den kombinerer paradigmet med åpent P2P finanssystem som tilbys av kryptovalutaer med en effektiv og skalerbar databaseinfrastruktur, skreddersydd for å innlede neste generasjon sosiale Web 3.0-nettverk.

DESO kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

Digital Coin Price er ganske bullish på DESO, og gir følgende prognose:

