De beste stedene å kjøpe Kadena, som har steget 19% i dag

Kadena betegner seg selv som et økosystem som får blokkjeder til å fungere for alle. Det gir sikkerheten til Bitcoin, enestående gjennomstrømning og smartere kontrakter. Den har steget med nesten en femtedel i dag.

Denne artikkelen forklarer hva Kadena er, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe Kadena hvis du bestemmer deg for det.

Hva er Kadena?

Kadenas smarte kontraktsspråk, Pact, gjør det enkelt å utforme sikre kontrakter, både for nybegynnere og eksperter. Ved automatisk å oppdage feil, reduserer Pact sjansen for å bli utnyttet, noe som kan skje på usikre plattformer.

Kadena tilbyr marginale transaksjonsgebyrer for forbrukere og har introdusert den første kryptobensinstasjonen som lar bedrifter eliminere alle transaksjonsgebyrer for kundene sine, og har dermed fjernet en nøkkelbarriere for masseadopsjon av dApps.

Ettersom nettverksetterspørselen øker, forblir Kadenas energibruk konstant. Den unike arkitekturen gjør den til den eneste plattformen som kan levere økt energieffektivitet når TPS (Transactions per Second) skaleres.

Bør jeg kjøpe Kadena i dag?

Kadena kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese prisspådommer og ta alle investeringsråd med en klype salt.

Kadena pris prediksjon

Price Prediction spår en minimumspris på $9,89 i 2022. Kadena handles for øyeblikket for litt over $8. Kadena-prisen kan nå maksimalt 11,90 dollar i år.

I 2023 spår de at prisen på Kadena vil nå minst $13,69. Den kan gå opp til $17,04 med en gjennomsnittspris på $14,10. Året etter forventes 1 KDA å handles for minst $19,58 og $23,65 på det meste.

