De beste web 3.0-kryptotokenene å se opp for i 2022

Det har vært mye snakk om web 3.0. Det er vanskelig å skille mellom hypen og fakta, men én ting er sikkert. Web 3.0 skjer. Så hvordan posisjonerer du deg selv for å dra nytte av denne nye internett-alderen? Her er noen ideer:

Web 3.0 er den neste utviklingen av internett som lover å bli mer sammenkoblet enn noen gang før.

Vi kommer også til å se et stort fremstøt for krypto i en Web 3.0-verden, så det hjelper å vite hvilke mynter man skal kjøpe.

Denne 3.0-evolusjonen har skjedd gjennom årene og er klar for å bli mer tydelig i fremtiden.

Det er visse tokens som ser ut til å dra nytte av Web 3.0-revolusjonen. Her er våre toppvalg:

Kusama (KSM)

Ofte beskrevet som den useriøse kusinen til Polkadot, er Kusama (KSM) en svært skalerbar blokkjede designet for å gi helt ny interoperabilitet for utviklere. Prosjektet er egentlig bygget på det som kalles et substrat.

Datakilde: Tradingview

Dette er i utgangspunktet et blokkjedebyggesett som gjør det mulig å lage svært skalerbare løsninger. Etter hvert som debatten om web 3.0 bygger seg opp, vil interoperabilitet være en nøkkelfaktor. Kusama (KSM) tilbyr det, og med en markedsverdi på rundt 1 milliard dollar er det et veldig anstendig kjøp.

Siacoin (SC)

En del av å bygge den ultimate Web 3.0 vil innebære etableringen av et fullstendig desentralisert internett. Selv om det er noen prosjekter som gjør en ganske god jobb med dette, må du ta Siacoin (SC) med.

Det som er bra med dette prosjektet er det faktum at det er super allsidig og enkelt vil tilpasse seg en 3.0-verden på utmerket måte. Siacoin (SC) hadde i skrivende stund en markedsverdi på rundt 517 millioner dollar. Det er lett å se for seg at denne mynten kan vokse 10x eller 50x de neste årene.