De to beste undervurderte kryptoene å kjøpe i februar

Når mange hører om kryptovalutaer, tenker de først på bitcoin og ethereum. Selv om disse er de to mest populære tokenene som har gitt investorer enorm fortjeneste, finnes det andre kryptovalutaer som er undervurderte, og som kan vise seg å være lønnsomme investeringer denne måneden. Denne artikkelen beskriver 2 av disse kryptovalutaene og hvorfor du bør vurdere dem.

Cardano ble bygget av Ethereums medgründer Charles Hoskinson. Den ble basert på fagfellevurderinger og bevisbaserte metoder. Det raskt voksende nettverket bruker proof of stake-algoritmen for å lage blokker og for å validere transaksjonene på plattformen, noe som gjør det mer effektivt enn Ethereum når det gjelder skalerbarhet, interoperabilitet og bærekraft. Den forsøker også å forbedre Ethereums nåværende infrastruktur, og får eksperter til å foreslå at den kan erstatte Ethereum i fremtiden.

Mange kan bli blendet av den nåværende lave ADA-prisen på rundt $1,07, uten å ta i betraktning at tokenet har mye potensiale ettersom den etterlengtede Ethereum 2.0-oppgraderingen ennå ikke skal skje. Mange utviklere leter etter en måte å omgå de høye gassavgiftene og høy overbelastning i Ethereum-nettverket. Siden Cardano utfører mange funksjoner bedre og raskere enn Ethereum, forventer vi at det vil fortsette å få utvikleres og investorers oppmerksomhet denne måneden og framover.

Polygon (MATIC)

Polygon kombinerer Ethereum og suverene blokkjeder til et komplett flerkjedesystem. Det løser også problemet med høye gassavgifter og lav hastighet samtidig som den opprettholder høy sikkerhet. Den ligner på Polkadot, Avalanche, Cosmos, etc., i sitt flerkjedesystem og har også noen andre fordeler i forhold til mange av dem. Det er iboende sikrere, drar nytte av Ethereum-nettverkets effekter, og er åpent og kraftig.

Transaksjonshastigheten gjør den også til en god investeringsmulighet siden den behandler opptil 65 000 transaksjoner per sekund ved hjelp av en enkelt sidekjede. Disse egenskapene tiltrekker seg også investorer og utviklere, og dette undervurderte tokenet kan være et godt kjøp denne måneden.

Prisen på MATIC er for tiden rundt 1,6 dollar på vei bort fra laveste nivå i januar på 1,3 dollar. Vi forventer å se flere bullish bevegelser denne måneden og utover.

Konklusjon

Mulighetene for å investere i kryptoverdenen blir større for hver dag. Du kan gjøre det beste ut av det ved å gjøre kalkulerte trekk.