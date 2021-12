De tre beste kryptovalutane å kjøpe for mindre enn $1

Kryptomarkedet har sett en eksplosjon av aktiva. Enten du er ute etter mega-cap-mynter som BTC og ETH eller meme-mynter som selges for en brøkdel av en dollar, ser det ut til å være noe for enhver smak. Men hvorfor vil du i det hele tatt investere i krypto:

Vel, kryptovalutasektoren i år alene har overgått nesten alle aktiva

Du kan starte investeringen med hvilket beløp du vil

Kryptovaluta er i dag en av de beste vekstaktivaene du kan kjøpe.

Når det er sagt, er følgende tre anstendige mynter som du kan kjøpe i dag for mindre enn en enkelt dollar.

Crypto.com Coin (CRO)

CRO er det opprinnelige tokenet for Crypto.com, en av de ledende kryptobørsene i verden. I følge data fra coinmarketcap.com ble mynten handlet for rundt $0,5169 på tidspunktet for skriving av dette innlegget.

Datakilde: Tradingview.com

Crypto.com lanserte nylig også en NFT-utvekslingsplattform og forventes å legge til flere innovasjoner i økosystemet sitt. Som et resultat er de langsiktige utsiktene for CRO fortsatt svært positive.

Hedera (HBAR)

Hedera (HBRA) er et av de mest spennende blokkjedeprosjektene. Dette offentlige nettverket for desentraliserte apper i bedriftsklasse varmer opp. Så langt er flere DApps lansert på plattformen som dekker sektorer som helse, landbruk, detaljhandel og andre.

HBAR er det opprinnelige tokenet på Hedera-nettverket. I følge Coinmarketcap.com ble mynten handlet for 0,3087 dollar ved pressetidspunktet med en fullt utvannet markedsverdi på nesten 15 milliarder dollar. Dette er definitivt en aktiva å holde øye med i framtiden.

SHIBA INU (SHIB)