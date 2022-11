Decentraland er den raskest voksende kryptoen – eToro

Viktige takeaways

Decentraland har lagt til flere holdere enn noen token siden i fjor, og økte 469 % ifølge eToro

Topp 3 movers inkluderer MANA (metaverse), SHIBA (meme) og ENJ (gaming)

Bitcoin er den mest populære kryptoen, og presset fjorårets leder Cardano ned på andreplass

Shiba stiger mest og hoppet fra den 16. mest populære til den 6. mes populære blant eToro-investorer

Prisene i kryptomarkedene har bare gått én vei i år – ned.

Men til tross for blodbadet, når du zoomer ut og vurderer antallet investorer som har strømmet inn i området de siste årene, har adopsjonen økt enormt.

Ved å se gjennom eToro-data, vurderte vi hvilke mynter som har vokst mest i popularitet blant kryptoinvestorer i år.

Decentraland den raskest voksende kryptoen

Ser vi på veksten i investorer sammenlignet med samme tid i fjor, er det et bredt spekter av mynttyper på topp 10.

Kongen på haugen er metavers-tokenet Decentraland , med en svimlende 437 % økning i innehavere på eToro sammenlignet med Q3 i fjor.

Metaverse-tokenet har hatt en berg-og-dal-banetur i samme tidsramme. Den ble handlet på denne tiden i fjor til $0,78, og har steget oppover til $5,48 før den falt tilbake til jorden for å handles til $0,70 – lavere enn for ett år siden.

Veksten i innehavere vil være gledelige nyheter ettersom Decentraland ser ut til å fortsette å bygge sin virtuelle virkelighetsblokkjedeverden. Den ble også involvert i en historie om hvor lavt brukerne var forrige måned, men rapporten så ut til å være misvisende.

Den handler fortsatt innenfor de 50 beste kryptoene til en markedsverdi på over 1 milliard dollar, men med flere og flere rivaler innen dette området vil Decentraland være interessant å følge med fremover.

Til overraskelse for omtrent ingen, er SHIBA på andreplass med en kraftig vekst på 269 % i innehavere sammenlignet med denne tiden i fjor. Dogecoin-alternativet tok kryptoverdenen med storm i år, og ga helt opprørende gevinster.

Ved å bryte en markedsverdi på 41 milliarder dollar på toppen, er SHIBA nå 87 % av dette merket. Med 269 % ekstra brukere som har hundebrikken sammenlignet med i fjor, er det fristende å lure på hvor mange av disse etternølerne som er i minus.

Enjin fullfører topp 3, blockchain-spilltokenet. Kanskje ingenting oppsummerer den vidtrekkende rekkevidden til krypto mer enn de tre beste bevegelsene det siste året som okkuperte de kontrasterende plassene til et metavers-token, et meme og et spill-token.

Shiba

Ser vi på kryptovalutaene etter totalt antall brukere, er Bitcoin ikke overraskende på topp. Den originale kryptoen var faktisk nummer to på eToro i fjor, bak Cardano , som kan skryte av et notorisk inderlig fellesskap.

Ethereum kommer på tredjeplass, men det er egentlig hoppet til Shiba som er det mest skurrende sammenlignet med fjoråret. Meme-tokenet var på sekstende plass i Q3 av 2021, men ligger nå på sjetteplass, bare én plass bak den berømte Dogecoin . Tenk å forutsi det i fjor.

Siste tanker

Det har åpenbart vært et voldsomt år for krypto. Makromiljøet er det verste det har vært på den korte levetiden krypto har eksistert – husk at Satoshi lanserte Bitcoin først i 2009.

Tallene ovenfor hjelper til med å vise at når man zoomer ut og ser på de underliggende fundamentalene, er den langsiktige banen til krypto fortsatt oppover. Jada, det er nok av tokens som kollapser mot null, men det er også prosjekter med tusenvis av investorer som knapt eksisterte i fjor.