Meta rapporterte tap på 10 milliarder dollar av sin utvidede og virtuelle virkelighet-avdeling, og de fleste metaverse-tokens fikk et slag. Decentraland var intet unntak. Det begynte imidlertid snart å gjeninnhente seg og har registrert oppgang flere dager på rad nå.

Er det på tide å kjøpe etter denne bunnen? Blir det snart for sent? Denne korte artikkelen prøver å svare på disse spørsmålene samt hvor du kan kjøpe Decentraland nå.

Topp steder å kjøpe Decentraland nå

Hva er Decentraland?

Decentraland ble lansert i 2017 gjennom et første mynttilbud på 24 millioner dollar (ICO). Dens token MANA kjører på Ethereum Mainnet. MANA kan brukes til å kjøpe land og andre gjenstander i Decentraland-metaverset.

I Decentraland kan brukere delta i en rekke aktiviteter, som å spille spill, lage kunstverk og delta på virtuelle fester.

En grunn til at MANA kan stige, er kunngjøringen av Steve Aokis Australian Open-metaversefest for noen dager siden. Festen, som fant sted i Decentraland-metaversen, var vertskap for spennende opptredener av flere artister.

Australian Open er en av de største årlige tennisturneringene, som hundretusener ser over hele verden. Decentraland nyter godt av et forbedret rykte og økt følelse av legitimitet.

Bør jeg kjøpe Decentraland i dag?

De fleste analytikere er positive til Decentraland, men ta prisspådommer og investeringsråd med en klype salt. Metaverse-tokens er utsatt for de villeste prissvingningene.

Decentraland prisprediksjon

CryptoNewsZ har en prisprognose for 2022 på $5,10 for MANA. Hvis dette materialiserer seg, vil det bety en gevinst på 82 % fra dagens pris. Wallet-investor er enig og spår at MANA vil handles for $5,04 innen utgangen av året.

