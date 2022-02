Decentraland har presset pristiltak under avgjørende støtte

Kryptoboomen i februar var snillere mot de fleste metaverse tokens, og Decentraland (MANA) var ikke annerledes. Etter den første nedgangen i januar, hadde mynten begynt å vise lovende tegn. Men ting har tatt en vending de siste dagene:

MANA testet på et tidspunkt toppene på $4 i løpet av februarløpet.

Mynten har siden falt kraftig siden den gang, og handles til $2,66 for øyeblikket.

MANA har også falt forbi en avgjørende støttesone på $2,7.

Datakilde: Tradingview

Decentraland (MANA) – hvor går bevegelsen videre

Det har vært mange bullish kommentarer om Decentraland (MANA) de siste dagene. Faktisk, til tross for en viss svakhet, var det virkelig håp om at metaverse-tokenet faktisk ville sprette tilbake. Noen analytikere så til og med at mynten ville teste $4 på nytt, selv om den hadde falt under $3.

Men det var ett forbehold i alt dette. Den positive tesen ville bare holde hvis MANA var i stand til å holde prisaksjonen over den avgjørende støttesonen på $2,7. Dette skjedde ikke. På tidspunktet for skriving av dette innlegget handlet MANA for rundt $2,66.

Så, hva skjer videre? Vel, det er viktig å merke seg at mynten ikke har sklidd langt bort fra $2,7 og fortsatt kan sprette tilbake. Nøkkelen blir å se mot ukens slutt. Hvis den ikke spretter opp, kan vi se mynten trekke seg tilbake mot sitt neste støttenivå på $2,5.

Hvorfor kan Decentraland (MANA) være en god ressurs nå?

Til tross for alt snakket om metaverset har vi egentlig ikke sett mange store prosjekter bli lansert de siste månedene. Men det er selvfølgelig mange kommende metaverse-prosjekter.

Til tross for det er det fortsatt et faktum at Decentraland (MANA) er en av de desidert største myntene i denne kategorien akkurat nå. Det er et reelt potensial for betydelig fremtidig vekst på kort og lang sikt.