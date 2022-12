Decentraland kursprognose: Metacade virker å være et bedre alternativ

Metaversen ser stadig mer ut til å bli en stor aktør i teknologiverdenen i løpet av de neste årene. Ettersom flere og flere store selskaper tilslutter seg, ser det ut til at utbredt adopsjon er i horisonten. Det betyr at nå er tiden inne for å se på disse prosjektene som fortsatt har mye vekstpotensial.

Spesielt to prosjekter som kan drive denne fremgangen er Decentraland (MANA) og Metacade (MCADE). Når det gjelder Decentraland kursprognose eller Metacada kursprognose, er det store spørsmålet – hvem har det høyeste potensialet?

Denne artikkelen vil dekke egenskapene til hvert prosjekt og se over hvilke som har størst mulighet for avkastning.

Hva er Decentraland (MANA)?

Decentraland er en DAO (Decentralised Autonomous Organisation) som skaper, vedlikeholder og styrer en virtuell verden. Plattformens opprinnelige token, MANA, er et ERC20-token som brukes til å kjøpe metaverseiendom og delta i styringsavstemninger.

Gjennom å utnytte kraften til desentraliserte samfunn, er Decentraland en del av grunnlaget som fremtiden til GameFi-industrien kan bygges på. Der kan hvem som helst fritt bygge 3D-verdener, mens de utforsker, navigerer og dele det de skaper, som er hovedgrunnen til at noen investorer mener at Decentraland-kursprognose (anslått pris) kan være lovende.

Decentraland-plattformen består av to hovedelementer. Decentraland SDK brukes til å bygge metaversbaserte opplevelser, og Decentraland-klienten brukes til å se og samhandle med disse opplevelsene.

Decentraland-plattformen lar brukere lage, oppleve og tjene penger på innhold og applikasjoner. Det er mange måter å nyte Decentraland-metaverset på, og et bredt spekter av digitale kreasjoner som kan lages. Brukere kan bygge sin egen del av det virtuelle virkelighetslandskapet, og tjene penger på kunstverk og andre eiendeler ved «minting» av dem som NFT-er.

Gjennom å gjøre spill utviklingsprosessen mer tilgjengelig, utvider Decentraland omfanget av spill for å tjene penger.

Decentraland: førsteklasses aktiva, men med synkende popularitet

En stor ulempe med Decentraland de siste 12 månedene, er den pågående kampen om å tiltrekke seg et bredt spekter av brukere. En fersk rapport indikerte at det var færre enn 1000 aktive brukere som kjøpte og solgte MANA-tokens. Så selv om plattformen tilbyr unik funksjonalitet og har høyt potensial, presterer den for øyeblikket langt under forventningene.

Eksperter ser på metaversbaserte prosjekter som førsteklasses langsiktige investeringer på grunn av fordelene som tilbys i disse digitale landskapene. Investorer spår at MANA-prisen vil stige fra dagens nivå sammen med andre metaverse tokens, men den kan slite med å ta tilbake sine tidligere høyder. Disse prosjektene bruker avanserte teknologier som bringer mennesker sammen fra hele verden, og langsiktige Decentraland-kursprognoser er høyere enn dagens priser, men det er ingenting å undre seg over.

Et metaverse-prosjekt som nyter en annen level av suksess er Metacade som allerede har vist stort potensial for de kommende årene. Mens Decentralands MANA-mynt har vært skuffende for mange kryptoinvestorer i løpet av 2022, har Metacades MCADE blitt et attraktivt alternativ for mange.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er en omfattende play-to-earn-spillplattform som bygger den største arkaden på blokkjeden. Metacade tilbyr en rekke arkadespill på en plattform som integrerer spill med inntjeningsmuligheter.

På toppen av dette arrangerer Metacade play-to-earn-turneringer, hvor spillere kan legge til et konkurranseelement til opplevelsen deres. Ved å koble sammen GameFi-entusiaster på plattformen og gi MCADE token-belønninger til vinnere, tilbyr Metacade konkurrerende spillere nye måter å nyte noen av de beste play-to-earn-spillene som finnes.

En sterk tilnærming til samfunnsbygging

Bortsett fra å være den beste arkaden for P2E-spill, er Metacade også en brukerfokusert plattform. For eksempel vil MCADE-tokens bli brukt til å belønne medlemmer av fellesskapet for deres bidrag i Metacade-området. Brukere kan hjelpe andre spillere med å finne de beste metodene for å spille de nyeste GameFi-titlene, og Metacade vil gi økonomiske belønninger. Enkelt sagt kan brukere tjene ved å ta del i fellesskapet. Det inkluderer å dele sin kunnskap om de nyeste spillene mens de bygger nye relasjoner med andre spillere.

Ettersom et prosjekt er fullt fokusert på fellesskapet, vil Metacade bli en DAO for å la spillere stemme på styringsforslag ved å bruke MCADE-tokens. Dette gir mer makt tilbake til spillere når de bestemmer seg for den beste handlingen for flere nøkkelfunksjoner i en digital verden som vil bli fullstendig kontrollert av MCADE-token-eiere.

Støtter fremtiden til GameFi

En nøkkelfunksjon som DAO-medlemmer vil kunne påvirke er Metagrants-programmet. Metagranter vil bli brukt til å finansiere den neste bølgen av GameFi-innovatører, ettersom fellesskapet kan stemme på en rekke investeringsforslag og bestemme hvilke prosjekter som høres best ut. Slik sett vil Metacade-fellesskapet ha en direkte innflytelse over fremtiden til play-to-earn-spill.

Metacade vil også inkludere en Web3 jobbtavle fra 2024 og videre. Denne delen av metaverse-verdenen vil koble kommende blokkjede-spill med et dedikert fellesskap av spillere. Målet er å la Metacade-fellesskapet teste ut disse nye titlene, og gi tilbakemelding til utviklingsteamene i bytte mot MCADE-token belønninger.

Decentraland vs. Metacade

Metaverse-prosjekter ser absolutt ut som en solid innsats for fremtiden, spesielt siden verktøyet som tilbys i disse veikartene er omfattende. Siden Metacade fortsatt er på et tidligere stadium i utviklingen, har den naturlig nok mye høyere vekstpotensial enn Decentraland kursprognose.

Ser vi på Decentraland, har MANA-mynten allerede opplevd stor vekst i token-verdien. Mellom 2020 og 2021 steg MANAs prisen nesten 10 000 %. Siden den gang har prosjektet imidlertid opplevd en stor tilbakegang, og investorer er redde for at den aldri kan nå de samme høydene som i 2021. Så hvis veksten kommer tilbake, er det usannsynlig at den vil bli like høy som tidligere. Foreløpig er kursprognosen for Decentraland 2,22$. Hvis MANA klarer å bryte dette nøkkelnivået av motstand, kan nye høyder nås.

Derimot har Metacade nettopp startet sitt token- presale og har ingen andre muligheter enn å gå opp. Med så mye verdi i horisonten, har investorer hoppet inn i MCADE og har allerede oppnådd noen store gevinster, etter at tokenet opprinnelig ble lansert for bare 0,008 $. På et så tidlig stadium kan Metacade til og med stige med et tilsvarende nivå som Decentralands 10 000 % før neste nedadgående marked begynner.

Ser man nærmere på alt det, er valget mellom MCADE og MANA klart. Metacades token ser ut som den har en mye lysere fremtid foran seg.

