Decentraland (MANA) er et av de mest lovende metaversrelaterte blokkjedeprosjektene. De siste månedene. Plattformen har fått mye pressedekning, ikke bare fra virtuelle spillentusiaster, men også fra institusjonelle investorer som er opptatt av å ri på den potensielle veksten til metaversen. Som et resultat har MANA, det opprinnelige tokenet på Decentraland, steget ganske imponerende. Her er noen høydepunkter:

I skrivende stund var MANA opp nesten 15 % på mindre enn 24 timer

Analytikere forblir positive ti0l MANA ettersom mer institusjonell kapital strømmer inn i metaverserelaterte blokkjedeprosjekter

Decentraland forbedrer også sin virtuelle spillopplevelse for å tiltrekke flere og flere brukere.

Datakilde: Tradingview.com

Decentraland (MANA) – Prisutvikling og analyse

Den metaverse buzzen rundt Decentraland (MANA) har gjort det bra for å inspirere positive investorsentimenter rundt tokenet. Men den bullish oppgangen som fikk mynten til å øke 15 % på mindre enn en dag, er så vidt i gang. Selv om mynten i skrivende stund ble handlet til $3,87, ser analytikere at denne opptrenden vil fortsette i nær fremtid. Gjeldende estimater forventer at MANA vil nå $6,50 mot slutten av denne perioden.

Men, mynten må imidlertid opprettholde stigning over motstanden på $3,17. Vi har også sett en trend blant MANA-okser med å ta fortjeneste når prisen stiger. Hvis denne oppførselen faktisk holder seg i løpet av dette rallyet, vil vi sannsynligvis se ville prissvingninger, med MANA anslått å gå så lavt som $2,75.

Bør du kjøpe Decentraland (MANA)?

Derso du har stor tro på metaverset, må du ha Decentraland (MANA) i porteføljen din. Dessuten har plattformen også investert tungt i å forbedre den virtuelle opplevelsen for brukere. Det er sannsynlig at den vil fortsette å tiltrekke seg flere og flere fans. Strømmen av institusjonell kapital til MANA er også et godt tegn på at mynten er på vei i riktig retning.